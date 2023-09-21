Собянин: Одобрили более 10 инвестпроектов для создания мест приложения труда

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Правительство Москвы одобрило планы строительства поликлиники в поселении Рязановском на Любучанской улице (ТиНАО), а также школы, детского сада и поликлиники на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное в районе 25–26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Их возведут за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Город предоставляет девелоперам льготы, а они возводят необходимую социальную, промышленную, офисную и другую инфраструктуру», — сообщил Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Кроме того, согласованы планы строительства 10 объектов коммерческого назначения. В их число входят:
— логистический комплекс в ТиНАО (поселение Марушкинское);
— торгово-развлекательный комплекс в ТиНАО (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, земельный участок 37);
— торгово-развлекательный и бизнес-центр на северо-западе Москвы (район Покровское-Стрешнево, Тушинская улица, земельный участок 24);
— производственное здание на западе Москвы (район Очаково-Матвеевское, Рябиновая улица, владение 44/1);
— многофункциональный офисный центр на юго-западе Москвы (район Обручевский, улица Обручева, владение 23);
— многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс на юге Москвы (район Бирюлево Восточное, в районе 25–26-го километра МКАД);
— два многофункциональных центра в ТиНАО (поселение Рязановское, деревня Алхимово);
— многофункциональный общественно-деловой комплекс в ТиНАО (поселение Сосенское, квартал 35, земельный участок 12/8);
— административно-деловой центр на северо-западе Москвы (район Хорошево-Мневники, 1-й Силикатный проезд, владение 13).
Общая площадь планируемых к строительству объектов — более 406 тысяч квадратных метров. Будет создано около 12,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов составят свыше 52,5 миллиарда рублей.
Программу стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы утвердило в 2019 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, которые строят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и другие.
Реализация программы позволяет обеспечивать комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города.
На данный момент одобрены проекты, которые предполагают суммарные инвестиции в объеме более 250 миллиардов рублей, что позволит создать свыше 93 тысяч рабочих мест.
Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут на инвестиционном портале Москвы.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.