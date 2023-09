Собянин: Москва получает 29 важных лекарств по первому офсетному контракту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Один миллион упаковок лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний получила Москва в рамках офсетного контракта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы подписали его шесть лет назад. Тогда это был первый подобный договор в России. Инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в “Алабушеве”. Взамен мы гарантировали закупку его продукции», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В 2021 году город начал получать первые поставки от производителя — в рамках контракта были организованы закупки 29 лекарственных препаратов.

Всего в медицинской сфере Москва заключила девять офсетных контрактов для обеспечения горожан необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Производство лекарств по двум офсетным контрактам локализуют в ОЭЗ «Технополис Москва»Инвесторы вложат более 19 миллиардов рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов

