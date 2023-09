Сергей Собянин: За месяц пассажиры совершили 11,5 миллиона поездок по МЦД-3

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первый месяц работы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) пассажиры совершили по нему 11,5 миллиона поездок. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Третья линия наземного метро работает чуть больше месяца. Диаметр соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское и прошел через 24 района столицы. С его запуском у горожан появились новые прямые маршруты с удобными способами оплаты проезда и бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры», — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

За первый полный день на МЦД-3 совершили 350 тысяч поездок. Сейчас линией пользуются до 426 тысяч пассажиров в сутки. Это на 16 процентов больше, чем год назад на этом же направлении электричек.

На соседних линиях метро стало свободнее. Меньше машин теперь и на прилегающих автомагистралях.

