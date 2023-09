Родители смогут следить за успеваемостью детей благодаря отчетам «Московской электронной школы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В «Московской электронной школе» («МЭШ») начала работать система информирования родителей о результатах школьной и внешкольной образовательной деятельности учащихся 2–11-х классов. Она реализована в виде образовательных отчетов. В них отображается динамика успеваемости по всем предметам, сведения о посещаемости школы, результаты прохождения диагностик и участия в олимпиадах, а также достижения в спорте и творчестве.

« “Московская электронная школа” уже который год позволяет делать образовательный процесс открытым для родителей: они в режиме реального времени видят оценки детей, домашние задания, прогресс в изучении тех или иных тем. Новая функция — это регулярная обратная связь от школы, которая поможет родителям лучше понимать школьную жизнь ребенка, быть в курсе его достижений и сложностей, вовремя помогать ему, стимулировать и направлять к успехам. Данные в отчетах подаются в максимально понятном и наглядном виде. Кроме того, исходя из этих данных, система предлагает индивидуальные рекомендации, призванные улучшить успеваемость ребенка по предметам, с которыми у него возникают трудности», — подчеркнула Олеся Лукашук, исполняющий обязанности заместителя руководителя столичного Департамента образования и науки.

Отчеты будут формироваться каждые две-три недели и станут доступны в личном кабинете родителя в новой вкладке «Сводные отчеты» (в веб- и мобильной версии электронного дневника). Родители, имеющие несколько детей-школьников, могут просматривать информацию о каждом ребенке в отдельных вкладках. О появлении нового отчета сообщит специальное пуш-уведомление через приложение «Дневник “МЭШ”», а вскоре родители будут получать также и письмо на электронную почту.

Наглядность придают графические объекты и цветовые выделения. Так, если у ребенка в отчетный период есть пропуски занятий, система отображает дату, причину отсутствия и количество пропущенных уроков в выбранный день, а также показывает на специальной шкале общую динамику посещений. Информация о задолженностях сопровождается данными о предмете, теме и причине задолженности. А еще там представлены достижения, которые за отчетный период были добавлены в портфолио учащегося.

Как просматривать отчеты о результатах учебы, можно узнать в инструкциях в веб-версии электронного дневника и в мобильном приложении «Дневник “МЭШ”».

«Московская электронная школа» — совместный проект столичных департаментов образования и науки и информационных технологий. Он реализуется с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов «МЭШ» библиотека учебных материалов, электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося».

В этом учебном году в «МЭШ» появились новые функции и сервисы. Так, в электронном дневнике теперь есть единое расписание, включающее не только уроки, но и городские кружки, спортивные секции, а также школьные внеурочные мероприятия. В библиотеке «МЭШ» доступны цифровые интерактивные учебники с анимированными картинками, 3D-иллюстрациями, аудиопараграфами и видеороликами. Скоро на платформе появится новая виртуальная лаборатория по окружающему миру для учеников начальной школы и интерактивные тетради для лабораторных работ.

Благодаря современным цифровым сервисам столичные школьники могут учиться эффективнее, а также грамотно планировать школьное и личное время. Развитие «Московской электронной школы» соответствует задачам проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

