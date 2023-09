Прыгнуть с парашютом и увидеть альпаку: как проект «Давай дружить!» исполняет мечты детей-сирот и ребят из семейных центров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проект «Давай дружить!» начали реализовывать в сентябре 2020 года, и он сразу же нашел отклик у жителей столицы. Москвичи с удовольствием знакомятся с самыми сокровенными мечтами детей-сирот, подростков из семейных центров, ребят с инвалидностью. В рамках проекта юные москвичи регулярно посещают творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, ездят на профориентационные экскурсии, встречаются с известными артистами, шоуменами. Участниками командных мероприятий стали более тысячи юных москвичей, которые проживают в центрах содействия семейному воспитанию, получают поддержку в семейных и реабилитационных центрах столицы.

Летние приключения

Мальчики из центров содействия семейному воспитанию «Спутник», «Вертикаль», «Наш дом» и «Радуга» летом отправились на съемочную площадку любимого сериала. Они увидели, как создается новый сезон проекта «Реальные пацаны», и пообщались с его главными актерами.

Воспитанники центра «Каховские ромашки» теперь дружат с защитником футбольного клуба «Локомотив» Наиром Тикнизяном. Спортсмен рассказал ребятами о начале своей карьеры, тренировках в спортшколе и главных жизненных принципах, которые помогли ему добиться успеха.

13-летний Никита побывал на одной из столичных стройплощадок, пообщался с застройщиками и понял, что не ошибся с выбором будущей специальности.

«Моя мечта действительно сбылась. Пока точно не знаю, кем буду — архитектором или инженером, но обязательно свяжу жизнь со строительством», — поделился впечатлениями подросток.

Женя и Богдан, воспитанники социально-реабилитационного центра «Алтуфьево», тоже стали участниками проекта. 17-летняя Женя посетила автосалон и попробовала реставрировать машину. Она убедилась, что это именно та сфера, где она хочет работать. А 17-летний Богдан встретился с шеф-поваром московского паба и получил профессиональный мастер-класс.

Кроме того, благодаря проекту «Давай дружить!» ребята покоряют небо. 17-летняя Даша из семейного центра «Сириус» летом прыгнула с парашютом. На анкету 13-летней Кати из семейного центра «Зеленоград» откликнулась волонтер Екатерина. Вместе они побывали в парке «Сказка», где прокатились на аттракционах и весело провели время.

Стать настоящим блогером

10-летний Ваня растет в многодетной семье. Общительный и любознательный мальчик с удовольствием занимается в школе блогеров семейного центра «Зеленоград». После того как подросток снял собственные видео, он понял, что хочет познакомиться с настоящим блогером и узнать секреты профессии.

И вот долгожданная встреча состоялась. На мечту откликнулся Иван Ключников, который ведет свой научно-популярный канал, и уже через несколько дней он встретился с мальчиком. В непринужденной обстановке блогер поделился с воспитанником семейного центра тонкостями ведения социальных сетей, рассказал о своем пути в этой сфере.

«Чтобы стать блогером, нужно желание. Самое главное — удовольствие от того, что ты делаешь. Это как хобби. Если производить контент вне зависимости от того, смотрят ли тебя 50 человек или миллион, обязательно достигнешь успеха», — дал совет Иван Ключников.

Кроме того, Иван рассказал мальчику, что информация должна быть правдивой, взвешенной и в то же время емкой. В этом блогер похож на журналиста.

Одной встречей мальчика из многодетной семьи с блогером не обошлось. Юный энтузиаст пообщался с Иваном в студии телеканала «Москва 24». С воспитанником семейного центра побеседовал и актер Виталий Гогунский. Ваня взял у него небольшое интервью для своего блога.

Встреча с олимпийской чемпионкой

Девятилетняя Алиса из семейного центра «Палитра» мечтала познакомиться с олимпийской чемпионкой гимнасткой Маргаритой Мамун. Девочку и трех ее братьев воспитывает мама. Семья очень сплоченная, ее члены во всем поддерживают друг друга. Алиса — активный ребенок, занимается художественной гимнастикой в спортивной школе. Встреча со спортсменкой стала долгожданным событием.

На мечту откликнулась сама Маргарита Мамун, а общение прошло в студии телеканала «Москва 24». У Алисы остались самые яркие впечатления.

«Необыкновенный сюрприз! Было очень интересно узнать своего кумира поближе, поговорить с ней, получить совет. Очень благодарна проекту и всем организаторам за такую возможность», — поделилась девочка.

Впервые увидеть альпаку

Исполнилось и желание 12-летнего Матвея, воспитанника семейного центра «Ориентир». Он с детства был очень привязан к животным: ухаживал за домашним хозяйством у бабушки в деревне. А с недавних пор мечтал увидеть своими глазами альпаку.

Откликнулись на мечту специалисты «Городской фермы» на ВДНХ. Они организовали экскурсию по территории для мальчика и его семьи. У Матвея остались незабываемые воспоминания.

«Очень здорово, что можно погулять среди красивой природы и познакомиться с обитателями фермы, не покидая пределов города. Поиграли с проворными козочками и енотами, понаблюдали за величественным северным оленем Сказкой. А больше всего мне запомнились мягкие и милые альпаки Педро и Дося. В конце прогулки мы всей семьей приняли участие в творческом мастер-классе по изготовлению кукол из соломы. Никогда бы не подумал, что работа с сеном так увлекательна и интересна», — отметил юный любитель природы.

Помимо исполнения желаний, в проекте развивается отдельное направление по наставничеству. В его рамках москвичи могут пройти обучение фонда «Старшие братья старшие сестры» и общаться с ребятами из центров для детей-сирот на постоянной основе. За три года программу уже прошли 45 человек, сформированы 24 пары по принципу «старший — младший».

Сейчас на сайте проекта «Давай дружить!» размещено более 20 анкет, в которых дети рассказывают о своих заветных мечтах. В сентябре 13-летний Витя вместе с друзьями отправится на экскурсию на завод «Москвич». В одном из центров содействия семейному воспитанию пройдет профориентационная встреча со стоматологами.

В 2022 году участниками встреч проекта «Давай дружить!» стали более 500 детей

