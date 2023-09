Проект развития молодых предпринимателей «Бизнес-уик-энд» открывает новый сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

До середины октября пройдет 10 бесплатных бизнес-игр, которые являются первым этапом популярного проекта «Бизнес-уик-энд». Он ориентирован на молодых людей от 18 до 35 лет, планирующих открыть свое дело и развиваться в предпринимательстве.

«В конце прошлого года мы создали новый формат мотивационных тренингов, которые предшествуют более широким программам проекта “Бизнес-уик-энд”, — преакселератор и акселератор. Именно на первом, ознакомительном этапе будущие предприниматели могут в экспресс-формате получить максимально полное представление о бизнесе и на основе этого интерактивного погружения решить, в каком направлении двигаться дальше», — рассказал исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В новом сезоне мероприятия пройдут на базе вузов, среди которых Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Московская академия предпринимательства, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Московский государственный областной университет, Российский университет транспорта и Московский государственный строительный университет.

Ближайшая бизнес-игра состоится 26 сентября в 13:00. Она пройдет в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова по адресу: Стремянный переулок, дом 28, строение 1. Нужна предварительная регистрация.

На мероприятии участники смогут познакомиться с предпринимательством. В начале молодые люди получат список необходимых ресурсов для реализации проекта и задачу — занять определенную долю рынка, используя инструменты предпринимателя. За полтора часа в условиях, близких к реальным, им предстоит пройти все основные этапы первого года создания бизнес-проекта, обеспеченного необходимыми сотрудниками и финансами.

Участники улучшат навыки ведения переговоров и командной работы, научатся генерировать бизнес-идеи в выбранном направлении и получат представление о механизме реального рынка. Кроме того, они смогут встретиться с успешными столичными предпринимателями, познакомиться с их историями, а также получить рекомендации по ведению бизнеса.

«Бизнес-уик-энд» — проект из трех этапов, участники которого последовательно осваивают принципы разработки и реализации бизнес-проектов, проходя все стадии развития стартапа. Обучение начинается с бизнес-игры, где происходит интерактивное погружение в реальную предпринимательскую деятельность. Завершается прохождение проекта акселератором, который помогает масштабировать бизнес-модель и кратно увеличить продажи.

С 2018 года на мероприятиях и программах проекта «Бизнес-уик-энд», а также в рамках клуба Business Update прошли обучение более 280 тысяч человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI