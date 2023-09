Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Приёмная кампания 2023 завершается. 20 сентября опубликован приказ о зачислении по программам научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Списки можно посмотреть на сайте Поступление 2023 .

Всего в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на данный момент зачислено 11085 человек на все уровни образования, из них по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры — 9864 студента.

В этом году приёмная комиссия СПбПУ получила более ста тысяч заявлений: свыше 80000 — на программы бакалавриата и специалитета, 21000 — в магистратуру. Сайтом Госуслуг воспользовались 53% абитуриентов. В прошлом году желающие поступить в университет больше предпочитали подавать заявление через систему вуза (72 % против 28 %).

На бюджет в бакалавриат и специалитет поступили 3479 студентов, что на 157 больше, чем в прошлом году, в магистратуру — 2423 человека. Всего же в этом году на бюджет зачислили 6778 абитуриентов, в том числе по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам среднего профессионального образования. По договорам об оказании платных образовательных услуг в магистратуру поступили 655 человека. При этом 81 из них зачислены по программам цифровой магистратуры.

На заочную форму обучения в Политех было подано 3849 заявлений. В списке зачисленных оказались 915 студентов: 578 — в бакалавриат и специалитет, 337 — в магистратуру.

По результатам олимпиад в бакалавриат и специалитет поступили 103 человека. От 270 до 300 баллов по ЕГЭ набрали 224 абитуриента. В магистратуру по результатам олимпиады «Я — профессионал» и Конкурса портфолио поступили 462 человека. По целевой квоте первокурсниками бакалавриата и специалитета стали 243 студента, магистратуры — 42 человека. Н места особой квоты поступили 92 студента, на места отдельной квоты — 82.

После 1 ноября появятся правила приёма на 2024 год и сведения о новых направлениях обучения в Политехе. Информацию ищите в группе ВК Политех абитуриентам в выпусках «Вебинар к чаю».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI