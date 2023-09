Право на комплексное развитие двух территорий в Покровском-Стрешневе и Ростокине выставят на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Две неэффективно используемые территории в районах Покровское-Стрешнево и Ростокино общей площадью 6,23 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Право на комплексное развитие площадок выставят на торги в четвертом квартале этого года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Неэффективно используемые территории общей площадью 6,23 гектара находятся на северо-западе и северо-востоке столицы. Город планирует выставить на торги право на комплексное развитие площадок в четвертом квартале 2023 года. Объем инвестиций в реорганизацию участков оценивается более чем в 23,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти в 1,3 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать около четырех тысяч рабочих мест», — добавил Владимир Ефимов.

Участки расположены в Полесском проезде (владение 16), а также на проспекте Мира (владение 220 а), улице Бажова (владения 17, 28–30) и в Будайском проезде (владение 11).

«Вместо устаревших сооружений на участках планируется строительство почти 222 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая технопарк, гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, отделения банков, кафе и магазины. По итогам реализации проектов в районах Ростокино и Покровское-Стрешнево появятся обновленные городские кварталы», — отметил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

