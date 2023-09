От Истринской сыроварни до Музея кино на ВДНХ: что могут посмотреть участники проекта «Добрый автобус»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для жителей столицы старшего возраста продолжает работать спецпроект «Добрый автобус» проекта «Московское долголетие». Гиды проводят для пассажиров обзорную экскурсию по городу, автобус также делает остановку в одном из интересных мест. В августе к списку достопримечательностей добавилось девять мест, среди них музеи, монастырь и сыроварня.

Увидеть жизнь столицы и Подмосковья

В рамках проекта «Добрый автобус» пассажиры могут посетить исторические достопримечательности Москвы и Подмосковья, музеи, современные и отреставрированные уголки города и действующие предприятия. Всего в перечне мест, в которые заезжают автобусы, 55 точек. В этом году его дополнили Русский музей парфюмерии, Музей Жостовской фабрики декоративной росписи, интерактивный музейный комплекс культурно-корпоративного центра Сбербанка, музей «Дом Бурганова», дома-музеи М.С. Щепкина и Марины Цветаевой, Музей кино на ВДНХ, Вознесенская Давидова пустынь и Истринская сыроварня.

Новые места для посещения подбираются так, чтобы горожане могли увидеть жизнь столицы и Подмосковья с самых разных сторон. Например, заезжая на Истринскую сыроварню, участники попадают на современное предприятие, знакомятся с полным циклом превращения молока в сыр, учатся распознавать разные сорта этого продукта и узнают много нового. В Музее кино на ВДНХ любители кинематографа могут увидеть артефакты из разных эпох отечественного кино, среди которых афиши, фотографии, старинные и современные кинокамеры, личные вещи знаменитых артистов, предметы со съемок лучших советских фильмов, декорации, костюмы.

Как стать пассажиром «доброго автобуса»

За время существования спецпроекта автобусы совершили уже около 260 рейсов. Стать пассажирами могут активные участники проекта «Московское долголетие», а также те, кто только планирует к нему присоединиться. С июля 2022 года для них действуют промоэкскурсии, во время которых горожане старшего поколения знакомятся не только с достопримечательностями столицы, но и с «Московским долголетием».

Записаться на промоэкскурсию и уточнить расписание на следующие месяцы можно по телефону справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы: +7 495 870-44-44. Количество мест ограниченно.

Попасть на такую экскурсию могут горожане старшего поколения, пока еще не являющиеся участниками «Московского долголетия» и имеющие постоянное место жительства в столице: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также получатели досрочной пенсии по выслуге лет. Воспользоваться этим предложением москвичи могут один раз в год. Чтобы посещать экскурсии «Доброго автобуса» чаще, необходимо стать активным участником «Московского долголетия».

Проекты для горожан старшего возраста

«Добрый автобус» — совместный проект столичных департаментов труда и социальной защиты населения и транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Автобусные экскурсии пользуются особой популярностью среди горожан старшего поколения. Проект возобновил свою работу после приостановки в мае 2022 года. За это время для участников «Московского долголетия» провели уже более 2,5 тысячи экскурсий.

Горожане старшего поколения могут подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» в центрах госуслуг или территориальных центрах социального обслуживания, а также онлайн через портал mos.ru. Кроме того, записать их могут родственники или друзья. Для этого понадобится стандартная или полная учетная запись на mos.ru. На портале работает расширенная поисковая система по параметрам, которая поможет быстрее подобрать занятия по душе. Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь мероприятий размещены на официальном сайте Мэра Москвы.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на расширение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях.

Сергей Собянин: Проект «Московское долголетие» поменял к лучшему жизнь многих москвичей старшего поколения

