На 2-й Рощинской улице вводится одностороннее движение

С 25 сентября на 2-й Рощинской улице введут одностороннее движение. Автомобили будут следовать только в одном направлении — от Малой Тульской улицы в сторону 4-го Рощинского проезда. Для проезда в обратную сторону можно воспользоваться 3-й Рощинской улицей. Перепробег займет всего около 300 метров.

Местные жители используют 2-ю Рощинскую улицу для того, чтобы подъехать к расположенным рядом четырем школам. Так как это небольшая двухполосная дорога, сейчас хаотичная парковка на ней мешает не только встречному разъезду, но и безопасному движению пешеходов. Изменение схемы движения позволит обустроить 45 новых машино-мест. Так, с обеих сторон улицы станет 85 мест для парковки.

