На двух участках Дмитровского шоссе заменили асфальт

На Дмитровском шоссе завершились работы по ремонту асфальта. Покрытие заменили на двух участках магистрали, сообщил Петр Бирюков, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018–2019 годах, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 220 тысяч квадратных метров асфальта на двух участках — от улицы Руставели до Красностуденческого проезда и от улицы Станционной до Селигерской», — рассказал Петр Бирюков.

В работах задействовали 170 специалистов и свыше 100 единиц техники. Ремонт проводили преимущественно по ночам, частично ограничивая движение. В ближайшее время на отремонтированные участки нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, дублирующие знаки, линии рядов и остановок общественного транспорта.

Всего в этом году в Москве меняют свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Работы идут на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

