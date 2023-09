На Гродненской улице построили дом на 269 квартир по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Можайском районе ввели в эксплуатацию трехсекционный дом переменной этажности, построенный по программе реновации. Он располагается по адресу: Гродненская улица, дом 9.

«Это уже пятый объект, построенный по программе реновации в Можайском районе. Общая площадь дома составляет более 26,6 тысячи квадратных метров. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для его ввода в эксплуатацию. Для переселения жителей ветхих пятиэтажек доступно 269 квартир», — рассказал исполняющий обязанности председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Жилое здание г-образной формы возвели по индивидуальному проекту. При этом использовались технологии монолитного строительства, благодаря которым срок эксплуатации продлевается до 100 лет. Фасады дома облицованы бетонной плиткой под кирпич и керамогранитными плитами. На них установлены корзины для кондиционеров.

В новостройке 78 однокомнатных, 124 двухкомнатные и 67 трехкомнатных квартир. Три двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры оборудовали для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Улучшенная отделка в новом жилье соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

На первом этаже размещены колясочная, комната консьержа, почтовые ящики, кладовые для хранения уборочного инвентаря и помещения под объекты коммерческой инфраструктуры. В каждой секции дома установили пассажирские и грузовые лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации.

Территорию возле дома благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, место для отдыха, разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах, возводимых в рамках программы реновации.

«За время строительства дома на Гродненской улице было организовано 16 контрольно-надзорных мероприятий с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества производимых работ и применяемых материалов на соответствие проектной документации и техническим регламентам», — сообщил Игорь Войстратенко.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

