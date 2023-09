На Большой Молчановке заменили асфальтобетонное покрытие

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на улице Большая Молчановка в районе Арбат. Она проходит от Поварской улицы до Трубниковского переулка параллельно улице Новый Арбат.

В работах задействовали 32 специалистов, в распоряжении которых было 22 единицы техники. Всего обновили более трех тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы асфальтового полотна.

Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов.

В ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку с использованием долговечных износостойких материалов. Холодный пластик нужен для элементов дорожной разметки сложной конфигурации и обозначения парковок, а термопластик — для продольных линий, разделяющих транспортные потоки. На завершающем этапе сверху наносят специальные микроскопические стеклошарики. Они повышают светоотражающие свойства разметки и обеспечивают ее лучшую видимость в темное время суток.

Всего в этом году планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Для укладки покрытия на улично-дорожной сети используются асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города.

