Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Басманном районе начались работы по капитальному ремонту особняка Хлудова. Он расположен по адресу: Хомутовский тупик, дом 5 а, строение 1.

Трехэтажный особняк с полуподвалом и мезонином был построен в 1864 году по заказу известного московского купца и мецената Алексея Хлудова. Общая площадь здания составляет 2560 квадратных метров. В 1950-е годы антресоль была расширена до полноценного третьего этажа. Кроме того, был пристроен небольшой мезонин. Со стороны дворового фасада к нему были добавлены черная лестница и лифтовая шахта. До начала ремонтно-реставрационных работ в здании размещался центр медицинской инспекции.

«За долгие годы эксплуатации здания часть декоративных элементов была утрачена, а старинные деревянные рамы заменили на оконные блоки с пластиковым профилем, нарушающим его исторический облик. Кроме того, неоднократно выполнялись различные перепланировки с заменой части конструкций. В ходе работ планируется восстановить первоначальный вид здания», — рассказал исполняющий обязанности первого заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Мельников.

Специалисты уже выполнили демонтажные работы на чердаке и двух верхних этажах, а также заканчивают их на первом этаже и в подвале. На верхних этажах занимаются перекрытиями. Это не только укрепит здание, но и сделает его более пожаробезопасным. Планируется выполнить аналогичные работы на перекрытиях над первым этажом и усилить свод подвала.

Для защиты стен и фундамента здания от влаги и плесени запланированы два вида гидроизоляционных работ. Так, предусмотрена вертикальная гидроизоляция, которая защищает помещение от капиллярной влаги, талых, дождевых и грунтовых вод. Она выполняется с помощью рулонных материалов и нанесения особых резиновых и полимерных составов. Такую технологию можно применять для конструкций старых зданий. Горизонтальная гидроизоляция будет выполнена с помощью инъектирования: в пробуренные отверстия под давлением закачают специальные составы, вытесняющие лишнюю влагу.

В рамках капитального ремонта усилят существующие проемы во внутренних несущих кирпичных стенах. С помощью металлических поясов будет обеспечена фиксация стен лифтовой шахты. Это необходимо для надежной эксплуатации здания.

Обновят и старое покрытие скатной кровли — его выполнят из металлического профиля. Кроме того, заменят внутренние стропильные конструкции крыши, а для отведения дождевой и талой воды установят желоба.

Специалисты отреставрируют фасад особняка: восстановят кирпичную кладку пристройки и другие разрушенные участки, а также гипсовые тянутые карнизы по периметру здания.

«Во время реставрации фасадной части крыльцо облицуют белым камнем, воссоздадут гипсовый и каменный архитектурный декор, а под козырьком на главном входе реконструируют старинный фонарь. Специалисты восстановят исторический деревянный тамбур с декоративными элементами, в том числе латунной фурнитурой. Будут обновлены отделка вестибюля первого этажа и площадки лестничной клетки, включая старинные люстры и светильники, металлическое ограждение лестницы и перила. Окна и двери выполнят из дерева, причем их размер и форма будут соответствовать первоначальным», — отметил Антон Мельников.

В особняке заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. Помимо этого, здесь установят систему снеготаяния и антиобледенения. Это позволит создать лучшие условия для сохранения объекта культурного наследия.

Все работы по капитальному ремонту и реставрации планируется завершить к концу 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI