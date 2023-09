Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого расширяет горизонты сотрудничества с Китаем. Диалогом в сфере образования и культуры двух стран стал концерт в Белом зале, участниками которого стали китайские и российские артисты.

19 сентября в Политехе звучали шедевры мировой оперы и произведения, являющиеся национальной гордостью двух стран. Посланниками восточных традиций стали баритон Сыянь Юй, который является деканом музыкального факультета Чунцинского университета, и исполнительница на пипе, дирижёр Оркестра китайских национальных инструментов Сианьского университета путей сообщения Ван Шэнь. Русскую культуру представляли ведущая солистка театра «Зазеркалье» Елена Заставная и один из лучших балалаечников России Евгений Желинский.

Среди зрителей много студентов Политеха из Китая, которые не могли пропустить программу с традиционной музыкой своей страны.

Я пять лет живу в России, очень давно не был дома! Слушаю сейчас китайские народные песни и мелодии и прямо счастливым становлюсь , — поделился студент 3 курса ИММиТ Ян Цзымин.

Политех занимает третье место среди технических университетов России по количеству обучающихся иностранцев — более семи тысяч студентов. И почти две с половиной тысячи — из Китая.

«У Политеха давние и тесные связи с Китаем в образовании, науке и инновациях. Но чем крепче культурные и гуманитарные связи, тем больше мы сможем реализовать добрых идей. Чтоб не оставалось места агрессии и нетерпимости, а в взаимоотношениях стран воплощались только идеи мира и поддержки, — уверен руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин. — Этот концерт является ярким примером народной дипломатии, для которой нет границ».

Музыка способна объединять страны и народы, а солистов концерта в Белом зале связывает еще и одна вокальная школа. Елена Заставная и Сыянь Юй учились в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.И. Римского-Корсакова в классе профессора, народной артистки России Ольги Кондиной. Наставнику была посвящена финальная песня программы — «Подмосковные вечера», которую исполнили все участники концерта — от Поднебесной до Петербурга.

