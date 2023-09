Москвичи выберут лучшее оформление витрин и фасадов ко Дню города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Голосование, посвященное оформлению витрин и фасадов ко Дню города, уже открыто в проекте «Активный гражданин». Оно состоит из пяти частей. Участники могут выбрать до трех номинантов в каждой категории: среди несетевых магазинов, сетевых магазинов, торговых центров, предприятий общественного питания и предприятий сферы бытовых услуг.

Призовой фонд — 50 миллионов рублей. В каждой номинации определят по три победителя, а всего их будет 15. За первое место вручат по пять миллионов, за второе — по три миллиона, а за третье — по два миллиона рублей. Победителей объявят до 10 октября.

Конкурс на лучшее оформление фасадов и витрин ко Дню города проводят уже второй раз. В этом году прислали 539 заявок, в финал в каждой категории вышло по 20 номинантов. Проголосовать за победителей могут участники проекта «Активный гражданин» с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru.

Московские предприниматели украшали свои магазины, салоны красоты, рестораны и другие объекты к празднованию Нового года и Дня Победы. Лучшие решения также выбирали в проекте «Активный гражданин».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, прошло свыше 5,9 тысячи голосований. Решения, которые набирают наибольшее количество голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Сейчас в проекте «Активный гражданин» благодаря серии голосований «Осень в Москве» горожане могут узнать, как интересно и с пользой провести время, оценить мероприятия Московского урбанистического форума и поставить «сердечко» достижениям в разных сферах развития Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

