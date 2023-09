Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

МГУ в рамках реализации образовательной программы «Университетская смена – Юный Ломоносов» с 11 по 20 сентября принял 50 школьников и 5 учителей из Донецкой Народной Республики.

Образовательная программа Московского университета «Юный Ломоносов» стала частью федерального проекта «Университетские смены», который реализуется Минпросвещения России, Минобрнауки России и РДДМ «Движение первых». В рамках программы ее участники, а это ученики 8-11 классов, смогли познакомиться с Московским университетом, с его образовательной, научной, культурной, спортивной жизнью, с ролью и значением Московского университета в истории России. С ребятами проводились профориентационные занятия и спортивные мероприятия, они слушали лекции известных ученых Московского университета на разные темы, включая развитие технологий искусственного интеллекта, исследования мозга и космоса.

В ходе программы участники посетили факультеты Московского университета и поучаствовали в демонстрационных научных опытах. В обсерватории ГАИШ МГУ самостоятельно провели наблюдения с помощью телескопа. Культурный центр МГУ подготовил концертную программу и танцевальные мастер-классы для участников программы. На протяжении всего визита ребятам оказывалось психологическое сопровождение специалистами и студентами факультета психологии МГУ.

Основной частью программы стал визит школьников в Главное здание университета и встреча с ректором МГУ академиком В.А. Садовничим. Школьники не только услышали рассказ Виктора Антоновича о Московском университете, но и смогли задать интересующие их вопросы о том, как поступить в МГУ, как надо готовиться, какое направление обучения выбрать. В.А. Садовничий подчеркнул, что для Московского университета всегда было важно взаимодействие со школой, с учителями и школьниками, что особое внимание в университете уделяется поиску и привлечению в науку школьников со всех регионов. Завершилась встреча совместным фотографированием участников программы с ректором Московского университета.

Также в рамках программы для школьников была организована экскурсия в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Совместно с представителями РДДМ был проведен тематический день – «День первых».

Можно поздравить всех участников «Университетской смены – Юный Ломоносов» 2023 года. Они войдут в историю Московского университета как первая смена.

Программа «Университетская смена – Юный Ломоносов» проходила в рамках мероприятий к 270-летию Московского университета, значимой даты для всей России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI