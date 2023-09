Крупный водовод построили от Варшавского до Калужского шоссе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Новомосковском административном округе завершилось строительство водовода Калужское шоссе — Варшавское шоссе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новый магистральный водовод связал между собой системы водоснабжения Варшавского и Калужского направлений. Его протяженность составляет 15 километров. Таким образом, трасса позволит обеспечить качественной питьевой водой поселения Рязановское и Десеновское. В ближайшее время, с учетом перспективной застройки района, здесь будет насчитываться более 200 тысяч потребителей», — рассказал он.

Диаметр водовода составляет 71 сантиметр. Строительство объекта велось с осени 2021 года. После завершения пусконаладочных работ водовод введут в эксплуатацию. В рамках проекта также выполнена реконструкция трех водозаборных узлов для повышения их мощностей.

«Водовод тянется из Щербинки, от трассы диаметром 60 сантиметров, проходящей параллельно Варшавскому шоссе, до Ватутинок, где примыкает к перспективной магистрали, которую строят вдоль Калужского шоссе. Его путь лежит вдоль Симферопольской и Первомайской улиц в Щербинке, а далее — параллельно открытой на днях автодороге Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево», — рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин

После окончания основных работ территорию благоустроили — высадили несколько тысяч деревьев и кустарников.

По поручению Мэра Москвы качеству инженерных объектов уделяется особое внимание. Всего до конца 2024 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще около 30 объектов инженерной инфраструктуры.

