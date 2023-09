Команда Горной секции МФТИ покорила перевал Буревестник на Алтае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Группа Горной секции МФТИ совершила восхождение на перевал Буревестник (3200 м, 2А), расположенный на Катунском хребте в горах Алтая. Поход прошел при поддержке Российского студенческого спортивного союза, Ассоциации студенческих турклубов и Федерации спортивного туризма России.

Восхождение на перевал Буревестник было приурочено к тридцатилетию возобновления деятельности Российского студенческого спортивного союза, ранее носившего название ДСО «Буревестник». Организация имеет более чем 65-летнюю историю и является важной частью спортивной культуры России. По инициативе РССС в России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» 20 сентября празднуется Международный день студенческого спорта.

Перевал Буревестник имеет категорию трудности 2А, согласно классификации Федерации спортивного туризма России, что является третьим из шести существующих уровней трудности перевалов. Он доступен для занимающихся спортивным туризмом не менее двух лет.

Прохождение перевала совершено в рамках горного похода четвертой категории сложности. Эта категория является наивысшей для проведения соревнований по спортивному туризму среди студентов.

Перевал имеет сложность выше средней, требует определенных навыков и подготовки для его преодоления. Для подготовки к походам в Горной секции МФТИ организовано ежегодное проведение официальных Школ туризма базового (БУ) и специализированного уровня (СУ), соответствующих федеральному стандарту спортивной подготовки спортсменов и подготовки инструкторов спортивного туризма.

В состав группы из девяти человек вошли студенты и выпускники МФТИ. Идея похода принадлежит почетному президенту ГС МФТИ и выпускнику Физтеха, кандидату физ.-мат. наук, научному сотруднику ФИАН, инструктору и мастеру спорта по спортивному туризму Евгению Вишнякову.

«Основная идея была — сходить красивый и насыщенный техническими препятствиями горный маршрут четвертой категории сложности по северным отрогам Катунского хребта в непосредственной близости от Белухи, высшей точки Алтая, с выходом на интересные обзорные точки и с прохождением ряда технических препятствий 2А–2Б. Я очень люблю Алтай и его природу, поэтому хотел показать участникам этот наиболее впечатляющий и суровый район Катунского хребта. Когда-то он вдохновил меня настолько, что я начал ходить в горы каждый год и продолжаю ходить до сих пор. Здесь есть и достаточно интересные скальные гребни, и сложные снежно-ледовые стены, и поражающие воображение ледопады, и относительно простые перевалы, с которых менее подготовленные группы могут созерцать эту ошеломляющую красоту на некотором расстоянии. В целом, Алтай славится относительно нестабильными погодными условиями, но наша группа морально, физически и технически была готова принять этот вызов», — прокомментировал Евгений Вишняков.

«В 2023 году для проведения соревнований среди студентов по спортивному туризму была создана Студенческая спортивная лига спортивного туризма. Благодаря работе Российского студенческого спортивного союза дальнейшие усилия по развитию нашего вида спорта будут проходить на базе лиги, это один из важнейших проектов для Ассоциации студенческих турклубов. РССС в течение долгих лет служил фундаментом для развития активного образа жизни, спорта и туризма в стране. Наше восхождение с флагом РССС на перевал Буревестник — это выражение важности стратегического развития туризма не только как спорта, но и как способа культурного развития, познания мира и важности сохранения традиций сквозь годы», — отметил Леонид Постовский, председатель Ассоциации студенческих турклубов, член президиума Федерации спортивного туризма России, председатель совета Студенческой лиги спортивного туризма.

Студенческие туристские клубы развивают походы и путешествия, являются обучающими центрами для новичков, желающих ходить в походы, и развивают культуру безопасных самодеятельных путешествий. Ведущие вузы России имеют секции по нескольким видам туризма. Обучение проводится в тесном взаимодействии с инструкторами Федерации спортивного туризма России и ее региональных отделений.

