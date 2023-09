Когда личное развитие — правило жизни. Преподаватели и ученики «Технограда» — о специальностях будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Учиться никогда не поздно — ни начинающим специалистам, ни мастерам своего дела. Об этом не устают повторять в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, который недавно отметил первый юбилей. В сентябре 2018 года он открыл двери для тех, кто хочет освоить новую профессию, повысить квалификацию, приобрести дополнительные знания и навыки.

Почему студенты ведущих вузов Москвы проходят практику в «Технограде», каким инновационным оборудованием оснащены лаборатории, зачем обывателю курсы компаний — продавцов шин и строительных материалов и как начать карьеру после 30 лет — читайте в нашем материале.

Кузница профессионалов

Благодаря «Технограду» работодатели получают высокопрофессиональные кадры. К тому же здесь помогают тем, кто понимает, что в условиях развивающегося рынка недостаточно оперировать лишь знаниями, приобретенными много лет назад в вузе. В «Технограде» проводят свыше тысячи профориентационных и образовательных программ более чем по 40 специальностям и развеивают миф о том, что развитие профессиональных навыков — это долго и сложно. Тут нет длительных курсов. Задача комплекса — подготовить нового специалиста, не заставляя его повторять одни и те же темы.

Курсы, мастер-классы и вебинары корректируют и дополняют с учетом актуальных тенденций на рынке труда. Они поделены на направления, среди которых креатив, инновации, городская среда и личностное развитие. Популярными считаются такие профессии, как оператор 3D-печати, разработчик проектов виртуальной реальности, программист, видеомонтажер, дизайнер компьютерной графики. Большинство занятий, посвященных гибким навыкам (они формируют эмоциональный интеллект, умение работать в команде, вести переговоры и многое другое), проходит в режиме онлайн.

Период ковидных ограничений остался позади, но онлайн-обучение по-прежнему востребовано. Запуск стартапа и управление бизнесом, дизайн интерьеров и блогинг можно освоить дистанционно. Направления и расписание занятий представлены на сайте «Технограда».

Более 1,5 миллиона человек прошли обучение по программам «Технограда» за пять лет«Техноград» на ВДНХ открыл горячую линию по вопросам дополнительного образования и адаптации на рынке труда в новых условиях

Технологичная практика для студентов

В «Технограде» созданы все условия, чтобы растить специалистов будущего. Учащиеся закрепляют знания, отрабатывая навыки на высокотехнологичном оборудовании в мастерских. Им доступно более 2,9 тысячи станков, приборов и электронных аппаратов. Также есть профессиональная ТВ-студия, фотограмметрический сканер, создающий 3D-картинку объекта, киберфизическая фабрика «Индустрия 4.0». В последней представлены машины для автоматизации технологических процессов и производств. На них могут обучаться специалисты таких направлений, как веб-технологии, виртуальная и дополненная реальности, облачные приложения, анализ данных.

Современное оборудование привлекает в «Техноград» ведущие вузы города, утверждает Андрей Шаховской, доцент кафедры систем автоматизированного управления Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

«Нужно не только знать, но и владеть. В “Технограде” установлены аппараты, которые используются на современных предприятиях, причем самых разных — от логистики до производства космических ракет. Работодатели предпочитают нанимать специалистов с опытом. Наши студенты приходят на заводы уже подкованными и легко вливаются в рабочий процесс», — объясняет он.

Андрей Шаховской показывает арсенал лаборатории: здесь представлены контроллеры и сенсорные панели, при помощи которых оператор-технолог управляет объектом. На них тренируются студенты и выпускники. Школьникам для занятий доступны небольшие пневматические машины, выполняющие элементарные движения. Также здесь есть роборука, которая изготавливает детали и работает без участия человека. Машинное зрение проверяет модель на брак — если дефектов нет, то работа продолжается. Все оборудование учебное: у ребят есть право на ошибку и возможность приобрести опыт.

«В частности, для роборуки студенты программируют алгоритм машинного зрения, чтобы система ориентировалась на эталонный образец. Им задают ошибки в программе, и они их ищут. Я помню, как несколько десятилетий назад такие манипуляторы считались чем-то футуристическим. Будущее пришло, просто мы этого не осознаем», — отмечает Андрей Шаховской.

В мастерской электроники идет занятие для студентов четвертого курса Московского политехнического университета. Старший преподаватель кафедры электрооборудования и промышленной электроники Юрий Шматков рассказывает, что группа учится моделировать электрические схемы. Для практики есть все необходимое оборудование.

«Еще одна причина, по которой мы так любим заниматься в “Технограде”: здесь более спокойная, домашняя атмосфера, которая располагает к учебе», — добавил собеседник mos.ru.

Студент Илья Глазунов поддерживает своего преподавателя. Молодой человек не только учится, но и работает в компании, которая участвует в проекте «Энергия Москвы».

«Мы устанавливаем и обслуживаем зарядные станции для электромобилей. А лаборатория в “Технограде” все еще остается для меня опытным полигоном, где я могу отработать навыки. Когда на работе возникает проблема (к примеру, электродвигатель в промышленной технике вышел из строя), я обращаюсь не к коллегам, а к преподавателю. Потому что мне важно не только сделать так, чтобы все заработало, но и понять, почему заработало. Я хочу развиваться в своей сфере», — подчеркивает Илья Глазунов.

Георгий Клебанов, студент второго курса магистратуры Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, изучает направление микротроники и роботехники. Он убежден, что за цифровизацией будущее.

«Сегодня все предприятия переходят на мехатронные станции и роботические системы. А здесь мы можем прикоснуться к новейшим технологиям, самостоятельно управлять технологическими процессами. Это гораздо интереснее, чем зубрить теорию», — признается Георгий Клебанов.

От поиска призвания к прокачке навыков

Концепция непрерывного образования, реализованная в «Технограде», подразумевает, что занятия рассчитаны на всех — от школьников до профессионалов. Опытные специалисты могут повысить квалификацию, пополнить баланс знаний, прокачать навыки. А центр развития карьеры комплекса помогает с планированием профессионального роста. К консультантам полезно обратиться, когда нужно сформулировать карьерные цели, разработать траекторию развития, понять свои сильные стороны. Кроме того, специалисты помогут, если хочется сменить сферу деятельности, но нет понимания, куда двигаться.

Получить услугу могут взрослые и дети. По словам заместителя директора «Технограда» по карьерному развитию Натальи Филимоновой, чаще всего на консультации приходят люди старше 35 лет.

«Мы обычно идем на первую работу, не понимая, чем будем заниматься. После 30 лет люди достигают потолка в своей области или же, реализовав основные цели (создание семьи, покупка недвижимости), задумываются о призвании. С консультантами можно подумать о том есть ли возможность освоить новую профессию или лучше попробовать смежную специальность. Иногда достаточно немного отклониться от курса: допустим, пиар-менеджеру пойти в журналисты. И вот человек уже расцветает, глаза загораются», — приводит пример Наталья Филимонова.

Москвичка Анастасия Фастунова обратилась в центр, когда поняла, что хочет уйти из сферы телекоммуникаций в образование. Она мечтала работать с детьми.

«Мне нужна была поддержка и “пересборка” опыта. Специалист подсветил сильные стороны, которые я упускала из виду, и компетенции, которыми я уже обладала для перехода в новую сферу. Сейчас я руководитель психологической службы в частной школе, сама учу детей тому, чтобы они использовали качества, которые у них хорошо развиты», — отмечает собеседница mos.ru.

Разобраться в шиномонтаже и строительстве домов

Образовательными партнерами «Технограда» являются представители бизнеса — это ведущие компании в своих областях. Сюда они направляют повышать квалификацию профильных специалистов, а также погружают в нюансы отрасли всех желающих на курсах и мастер-классах. Зачем обывателю разбираться в том, что он обычно перепоручает специалистам, к примеру, по шиномонтажу? Ответ на этот вопрос знает Алексей Мягков, тренер компании «Колесо.ру» (она продает шины и диски для авто).

«Нам важно развивать культуру безопасности дорожного движения. С руководителями автосервисов мы делимся наработанными стандартами обслуживания. Как машина должна заезжать в бокс, с какой стороны стоять сотруднику? А автомобилистам объясняем, как подобрать колеса под свою манеру езды, к чему может привести несоблюдение давления в шинах и многое другое», — уточнил тренер.

В «Технограде» расположился и учебный центр строительной компании «Технониколь». Руководитель обособленного подразделения и преподаватель учебного центра Сергей Родивилов пояснил, почему фирме нужна площадка на ВДНХ.

«Помимо своих сотрудников и подрядчиков, мы обучаем и частных заказчиков. Они сами дома не строят, но им необходимо знать, что требовать от бригады и принимать ли выполненную работу. Мы раскладываем по полочкам, из каких слоев должны состоять кровля, фасад и фундамент. Раньше наш учебный центр располагался в Люберцах, многим было неудобно ехать. А здесь, на ВДНХ, мы максимально близко к клиентам. Они охотнее идут к нам, так как по пути можно прогуляться по главной выставке страны», — отметил он.

