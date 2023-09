Инвестор благоустроит более 27 гектаров территорий жилого кластера в Очаково-Матвеевском

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории крупного жилого кластера в районе Очаково-Матвеевское девелопер разобьет парки и обустроит места для отдыха. Они будут занимать более 27 гектаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В кластере создадут парки, экологические игровые пространства и места для отдыха. Все объекты свяжут пешеходные бульвары. Благоустроенная территория будет отвечать требованиям безбарьерной среды. Это удобно и людям с ограниченными возможностями, и мамам с колясками, и, к примеру, любителям самокатов», — рассказал Андрей Бочкарев.

Особенностью проекта станет пешеходный мост протяженностью 350 метров, который соединит два бульвара и разграничит движение по жилому комплексу и зоне отдыха. Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до поликлиник, детских садов, школ и магазинов. Под мостом обустроят большой парк с местами для отдыха, дорожками, площадками и тренажерами.

Анастасия Пятова, исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста, отметила, что новый район развивается в соответствии с градостроительными решениями, принятыми Правительством Москвы. В составе кластера находится несколько жилых комплексов, строительством которых занимается инвестор. Благодаря объединению проектов можно реализовать интересные и масштабные идеи в благоустройстве.

«На 27 гектарах обустроят как места отдыха в закрытых дворах, так и доступные всем желающим общественные пространства. В целом площадь кластера составляет около 66 гектаров. Таким образом, под благоустройство будет отдана почти половина площади проекта», — рассказала Анастасия Пятова.

При работе над проектом инвестор старался предусмотреть все возможные варианты и сценарии для досуга. Так появился многокилометровый променад с бесшовными прогулочными маршрутами, велосипедными дорожками, сенсорными садами и местами для отдыха. Он начинается у станции метро «Аминьевская» на площади с сухим фонтаном и проходит через бульвар, который соединяет районы с пешеходным мостом. Теперь у жителей есть безопасная дорога, которая не пересекается с проезжей частью.

Кроме того, в кластере появится площадка для выгула и дрессировки собак, а также полноценный экстрим-парк с многофункциональной спортивной зоной.

Концепция проекта сочетается с парками, которые находятся рядом с кластером. В их числе парк Олимпийской Деревни, заказник «Долина реки Очаковки» и парк в долине реки Сетуни.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI