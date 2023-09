Завершена реконструкция очистных сооружений поселка Шишкин Лес в ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в ТиНАО. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий мы провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО “Мосводоканал”. В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения “Шишкин Лес” стали 11-м модернизированным объектом. Они работали с 60-х годов прошлого века и уже не отвечали современным требованиям», — рассказал Петр Бирюков.

Комплексная реконструкция велась без остановки объекта, рядом со старыми очистными сооружениями построили новые, на которые после завершения работ было сделано переподключение.

В рамках проекта также появилось здание механической очистки, три аэротенка и три вторичных отстойника, а также проложены новые трубопроводы.

Во время реконструкции специалисты применили самые передовые технологии, в частности оборудовали объект системой глубокой биологической очистки сточных вод и системой доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания. Кроме того, на очистных сооружениях становили энергоэффективное оборудование, системы автоматизации, диспетчеризации и газоочистки и смонтировали дистанционное управление. Все это позволило обеспечить высокое качество очистки сточных вод в соответствии с современными нормативами.

Петр Бирюков напомнил, что программа модернизации системы водоотведения в ТиНАО рассчитана до 2025 года.

Современные технические решения: как модернизируют системы водоснабжения и водоотведения ТиНАО

