Город выставил на торги около 90 машино-мест на востоке столицы

Город выставил на торги машино-места в подземном паркинге в районе Измайлово. Аукционы пройдут посредством публичного предложения. Об этом рассказал исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Все желающие смогут принять участие в открытых аукционах на право покупки машино-мест в подземном паркинге жилого дома, расположенного в Измайловском проезде на востоке столицы. Всего город выставил на торги посредством публичного предложения 88 лотов суммарной площадью 1,1 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Такой вид продажи предполагает понижение цены в ходе торгов, иногда она снижается до 55 процентов. Процедура предусматривает последовательное уменьшение начальной стоимости.

«Подземный паркинг находится около станции метро “Измайловская”, объект отапливается и охраняется. Площадь машино-мест варьируется от 8,3 до 22,9 квадратного метра. Заявочная кампания, в зависимости от выбранного лота, продлится до 9 и 10 октября, торги состоятся 16 и 17 октября соответственно», — рассказал генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Ознакомиться с машино-местами и отслеживать публикации новых лотов можно на инвестиционном портале Москвы и официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Машино-места».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

