Город выделил почти 12 гектаров земли по льготной ставке аренды для создания и расширения производств

С начала 2023 года город передал в аренду инвесторам шесть земельных участков, на которых они возведут производственные объекты. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице появятся заводы по выпуску стройматериалов, косметики, кормов для животных и мясопереработке. Для их строительства город предоставил инвесторам шесть земельных участков общей площадью почти 12 гектаров по ставке один рубль в год. Инвестиции в проекты превысят 3,6 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

С марта 2022 года в столице действует мера поддержки предпринимателей, которая позволяет им получить землю в аренду за один рубль в год для расширения или создания производств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Ставка распространяется на весь срок действия договоров. Благодаря льготе предприятия в короткие сроки смогут наладить выпуск важной для Москвы продукции.

«Всего договоры аренды участков площадью почти 42 гектара по льготной ставке заключены с 19 компаниями, из них шесть получили землю с начала 2023 года. Так, предприятия появятся в поселении Марушкинском ТиНАО, районах Южное Бутово, Свиблово, Капотня, Нагатино-Садовники, а также Молжаниновском», — отметил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.

Льготная аренда городских помещений поможет социально ориентированным компаниям сэкономить свыше шести миллиардов рублей — Сергей СобянинОбъем производства продуктов питания в Москве увеличился более чем на четверть за семь месяцев

По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, благодаря одобренным с начала года проектам будет создано около 700 рабочих мест в отдаленных от центра столицы районах.

«Всего же по 19 заключенным договорам с применением льготной ставки в Москве появится примерно восемь тысяч новых рабочих мест. Компании инвестируют около 27 миллиардов рублей в строительство предприятий по производству кондитерских, макаронных, хлебобулочных и мясных изделий, строительных материалов, автокомплектующих, упаковки и другой продукции», — отметил Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а также активно внедряют инновации.

Москва помогает локализовать бизнес в городе, предоставляя земельные участки всего за один рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Город заключил с инвесторами 61 договор по программе «1 рубль за квадратный метр в год»Комплекс по производству бетона появится в Капотне

