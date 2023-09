Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

16 и 17 сентября прошли первые тренировки нового сезона совместного проекта центров госуслуг и Департамента спорта города Москвы «Спортивные выходные». Занятия посетили почти 500 жителей столицы, а наибольшей популярностью пользовалась йога.

Впервые в прохладное время года тренировки проходят в помещениях на территории «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва» (на Лесной улице), в Культурном центре ЗИЛ, городском пространстве HAND и технопарке «Сколково». Задействованы и уже полюбившиеся площадки на ВДНХ, территории Южного и Северного речных вокзалов и в студиях растяжки и фитнеса SM Stretching.

Профессиональные тренеры проводят занятия по самым популярным дисциплинам проекта: йоге, растяжке, функциональному и танцевальному тренингу. Участников также ждут тренировки с петлями, по фитбоксингу и барре.

График занятий и адреса площадок доступны на сайте проекта «Спортивные выходные». Ознакомиться с расписанием и записаться также можно в любом офисе «Мои документы». Сотрудники центров госуслуг помогают участникам проекта зарегистрироваться на тренировки, подробно рассказывают о площадках, встречают и провожают на занятия, проверяют наличие оборудования и необходимого инвентаря.

Высокий профессионализм и желание помогать. Всё о работе сотрудников центров госуслуг «Мои документы»Искренний сервис и чистосердечная забота: как развивалась сеть столичных центров госуслуг

За этот год проект «Спортивные выходные» получил премию в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023 в номинации «Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и ЗОЖ. Неигровые виды спорта», а также стал лауреатом ежегодной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы».

Для тех, кто предпочитает тренироваться не выходя из дома, в телеграм-канале проекта по будням по-прежнему проходят зарядки в 07:00. Кроме того, пользователи могут присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта и медитациям. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое удобное время.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI