В павильоне «Макет Москвы» пройдут экскурсии в честь Всемирного дня туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 23 по 25 сентября пройдут бесплатные групповые экскурсии в честь Всемирного дня туризма, который отмечают 27 сентября. Их организуют в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории». В эти выходные павильон «Макет Москвы» на ВДНХ второй раз примет в ней участие. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Все выходные в 13:00 и 15:00 в павильоне «Макет Москвы» будут проходить экскурсии, на которых гостям расскажут о создании макета и его уникальности. Посетителей познакомят с историей города, его достопримечательностями и продемонстрируют их на миниатюрной копии. Принять участие в экскурсиях можно без записи и регистрации.

В дни акции интервал между показами светотехнических шоу сократят с 60 до 30 минут. Первое шоу продемонстрируют в 11:00, последнее — в 19:30.

Павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Узнать подробную информацию о нем и познакомиться с полным расписанием светотехнических шоу можно на сайте.

