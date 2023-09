В НГУ стартует акселерационная программа .catalyst, которая за один семестр превратит студента в предпринимателя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студентов всех курсов и факультетов обучат азам технологического бизнеса и расскажут, как превратить идею в стартап. Пройти курс программы .catalyst смогут даже те, у кого пока нет идеи проекта.

Акселерационная программа Новосибирского государственного университета рассчитана на тех, кто желает обучиться азам технологического предпринимательства и в ближайшем будущем запустить свой проект. Первая стартап-пара пройдет 6 октября. Участников ждет экскурс в экосистему предпринимательской деятельности Академгородка. Студенты с уже готовыми идеями представят их в формате питча. Главная цель .catalyst – снабдить участников необходимыми знаниями, умениями и навыками для превращения идеи в технологический стартап. Образовательная программа курса составлена совместными усилиями преподавателей НГУ, команды Академпарка и действующих технологических предпринимателей.

Стартап-семестр обещает быть насыщенным: командообразование, введение в предпринимательскую деятельность, генерация идей, бизнес-моделирование, юридический справочник начинающего предпринимателя, составление дорожной карты проекта, которая послужит основой для финальных защит. Один из дней программы пройдет в Академпарке – студенты смогут посетить офисы и пообщаться с резидентами, узнать, какие возможности Академпарк предоставляет технологическим стартапам. За каждым студентом будет закреплен трекер, который проследит за соблюдением дедлайнов, сориентирует в организационных вопросах и поможет в работе с проектом.

– На .catalyst мы ждем студентов всех курсов и факультетов. Даже если нет идеи проекта – это не проблема! В первый день участники получат возможность рассказать о своих целях на акселераторе: прокачать идею с уже сформировавшейся командой или же найти единомышленников прямо здесь и сейчас. С трудностями, возникающими на каждом из этапов акселератора, будущим стартаперам помогут справиться наставники и трекеры, задача которых – сопровождать ребят на протяжении всего курса. Как показывает практика, именно из симбиоза начинающих предпринимателей и их опытных коллег рождаются самые крутые идеи, – пояснила директор Центра предпринимательских инициатив (Стартап-студии) НГУ Мария Галямова

. Курс завершится финальной защитой проектов 15 декабря. Ребятам придется побороться за признание зрительного зала, который на 80 % будет состоять из предпринимателей, экспертов и потенциальных инвесторов. Авторы самых жизнеспособных идей получат путевку в Стартап-студию НГУ, где продолжат готовить к запуску свой продукт вместе с менторами, а также займутся получением гранта от Фонда содействия инновациям, который станет отличным стартовым капиталом.

Заполнить заявку и узнать подробности об акселераторе можно на сайте: https://catalyst.nsu.ru/

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI