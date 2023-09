В МГУ проходит V Форум ректоров университетов Российской Федерации и Республики Куба

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

21 сентября в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова под сопредседательством президента Российского Союза ректоров, ректора Московского университета академика В.А. Садовничего начал свою работу Пятый Форум ректоров университетов Российской Федерации и Республики Куба. Организаторы Форума – Российский Союз ректоров, МГУ имени М.В. Ломоносова и Министерство высшего образования Республики Куба.

Заместитель Председателя Правительства России Д.Н. Чернышенко: «В рамках Российско-Кубинской межправительственной комиссии мы особое внимание уделяем совместным образовательным проектам. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов. Порядка 300 ребят обучается в российский вузах, в том числе бесплатно по квоте Правительства России».

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «На протяжении многих лет развивается образовательное и научное сотрудничество между университетами и научными центрами двух стран. Приоритетными направлениями являются химия, физика, нанотехнологии, астрофизика, охрана окружающей среды и морских экосистем, сельскохозяйственные науки, биология, медицина, ядерные технологии. Между российскими и кубинскими университетами развиты программы двусторонней академической мобильности, есть и двусторонние совместные образовательные программы. Действуют совместные центры и кафедры. В Гаванском университете был открыт Центр “Ломоносов”, а в Московском университете ведет работу кафедра Хосе Марти. Все это важные механизмы и двигатели российско-кубинского образовательного и научного сотрудничества».

В состав кубинской делегации вошли ректоры ведущих университетов Республики, в том числе Гаванского технологического университета, Университета информатики, Университета педагогических наук им. Энрике Хосе Вароны, Высшей школы государственных и правительственных кадров, Университета Сьенфуэгоса, Университета Гуантанамо, Высшего горно-металлургического института Моа, Гаванского университета медицинских наук и других вузов Кубы. Сопредседателем форума выступил руководитель делегации, заместитель министра высшего образования Республики Куба, профессор Рейнальдо Веласкес Сальдивар.

В форуме приняли участие около 70 ректоров и представителей высших учебных заведений, научных и академических кругов, органов государственной власти и управления, дипломатического корпуса. Основными темами обсуждения стали вопросы двустороннего взаимодействия в области образования, научных исследований и инноваций. В рамках Форума также была представлена программа развития сотрудничества на ближайшие годы, а также были подписаны соглашения и меморандумы о взаимодействии между университетами России и Кубы.

На заседаниях форума эксперты обменялись опытом и лучшими практиками. Состоялись торжественные подписания 12 двух- и многосторонних соглашений о сотрудничестве между российскими и кубинскими университетами.

Пятый Форум ректоров продолжил успешную традицию сотрудничества между Россией и Кубой в области образования и науки. За годы существования форум стал эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов гуманитарных и образовательных связей России и Кубы. Это уникальная возможность для ректоров и представителей университетов обеих стран встретиться, обменяться идеями и инициативами, а также углубить взаимопонимание между академическими сообществами.

Первый форум ректоров российских и кубинских университетов прошел в 2014 году в Казани, второй и третий – в 2015 и 2017 годах в Гаване, четвертый – в 2018 году в Москве. В октябре 2017 года президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий и министр высшего образования Республики Куба Хосе Рамон Саборидо подписали Меморандум о создании Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Кубы.

