В Вышке прошла 10-я летняя нейролингвистическая школа “Eye-tracking in the Lab and Beyond”

В этом году в школе приняли участие более 100 человек со всей России и из-за рубежа. Это уже 10-я летняя нейролингвистическая школа “Eye-tracking in the Lab and Beyond”, ежегодно проводимая Центром языка и мозга ВШЭ. Ведущие специалисты рассказали о передовых разработках и исследованиях в области видеоокулографии. Видеоокулография, или айтрекинг, — современный метод исследований, позволяющий фиксировать движения глаз с помощью мощного оборудования или специальных портативных очков, оснащенных видеокамерами. Центр языка и мозга — одна из ведущих российских научных организаций, занимающихся исследованиями в области видеоокулографии. На данный момент в копилке центра множество проведенных исследований с участием детей и взрослых, а также носителей редких языков, например адыгейского и туюка. Кроме того, видеоокулографические исследования центра вносят большой вклад в изучение и разработку методов коррекции проблем с чтением у детей.

Научный сотрудник Лондонского университета Анастасия Лопухина представила обзор последних исследований, посвященных движению глаз во время чтения у детей. Исследования показали, что прозрачность орфографии влияет на то, с какой скоростью дети обучаются чтению. Кроме этого, Анастасия рассказала о том, могут ли телевизионные субтитры на родном языке помочь детям быстрее сформировать навыки чтения. Исследовательница из Нью-Йоркского университета Ирина Секерина рассказала о возможностях экспериментов с регистрацией движений глаз с использованием веб-камеры. Новая методология приобрела особую популярность во время пандемии COVID-19, поскольку она позволяет без использования дорогостоящего оборудования проводить исследования и собирать данные онлайн. Несмотря на то что у методологии есть ряд ограничений, ее доступность имеет большой потенциал для проведения психолингвистических исследований. Доклад старшего научного сотрудника Института когнитивных исследований СПбГУ Светланы Алексеевой был посвящен изучению движений глаз для тестирования кириллических шрифтов, в том числе недавно разработанного кириллического шрифта LexiaD, адаптированного для людей с дислексией. Во второй день школы Анна Измалкова, научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, рассказала об исследованиях движения глаз в области стратегий визуального поиска и стратегий решения задач. Так, на основании анализа паттернов движений глаз и допущенных ошибок можно сделать вывод о том, какой стратегии придерживается человек при изучении новых слов. Анна Лауринавичюте, постдок из Университета Потсдама, представила доклад о традиционных методах анализа и обработки видеоокулографических данных, а также о новых, более точных и сложных подходах, которые повысят качество видеоокулографических исследований. Диагностике дислексии на основании машинного обучения и регистрации движения глаз был посвящен доклад Соруша Шалилеха, научного сотрудника Центра языка и мозга, заведующего Научно-учебной лабораторией моделирования зрительного восприятия и внимания НИУ ВШЭ. Этот метод диагностики имеет преимущество перед традиционным скринингом, который может потребовать больших временных затрат и привлечения высококвалифицированных специалистов, поэтому его применение позволит снизить возраст выявления дислексии. Представители компании «Нейроиконика» выступили с устным докладом «От простого к сложному. Современные решения в области видеоокулографии в науке, образовании, медицине и нейромаркетинге» и провели демонстрацию современных видеоокулографов.

В рамках школы Анна Измалкова и стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Татьяна Леднева провели практический семинар по работе в парадигме “Eye Movement Modeling Example”. Этот подход широко используется для повышения эффективности передачи знаний при взаимодействии эксперта и новичка в образовательном контексте. Последним приглашенным докладчиком школы стала Елена Горбунова, заведующая Научно-учебной лабораторией когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ ВШЭ, которая рассказала о применении видеоокулографии в UX-исследованиях. Так, этот метод может применяться для определения паттернов поведения пользователей — например, для определения стратегии поиска информации или для выявления того, на чем именно фокусируется пользователь во время работы с тем или иным интерфейсом.

«Для нас важно, что участники школы смогли познакомиться с направлениями работы Центра языка и мозга и рассказать о своих исследованиях в области видеоокулографии. Большой интерес к этому направлению говорит нам о его востребованности, и совместными усилиями мы сделаем еще очень много важных открытий», — прокомментировала директор Центра языка и мозга Ольга Драгой.

