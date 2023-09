Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа в столице местами ожидается туман.

Неблагоприятные условия сохранятся до 08:00 22 сентября. Видимость составит от 200 до 700 метров.

Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными, избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефонам: 101 или +7 495 637-22-22 (единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве).

