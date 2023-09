Встреча производителей и потребителей компрессорного и газотурбинного оборудования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехническом университете прошла конференция «Компрессорное оборудование и ГТУ для газотранспортной системы», объединившая потребителей компрессорного и газотурбинного оборудования с его производителями и поставщиками сопутствующих услуг. Мероприятие также было приурочено к 90-летнему юбилею основателя научной школы компрессоростроения, профессора, доктора технических наук, члена Международной академии холода, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Юрия Борисовича Галёркина.

В конференции приняли участие более 120 участников из 68 организаций. В их числе представители крупнейших российских нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, таких как «Газпром» и его дочерние предприятия, «Новатек», «СИБУР», «Газпром нефть», «Газпром переработка», «Газпром СПГ технологии», «Газпром инвест», «Газпром проектирование» и т. д.; крупнейших поставщиков компрессорного и иного оборудования для газовой промышленности — «Невский завод», «Турбохолод», НПФ «ЭнТехМаш», НПФ «Невинтермаш», «Компрессор», «Группа ГМС», «НПО «Искра», «Атомэнергомаш» и др.; а также учёные и инженеры отраслевых научно-исследовательских институтов и вузов.

Конференцию открыли директор Института энергетики СПбПУ член-корр. РАН, д.т.н. Юрий Петреня и заместитель председателя правления Ассоциации компрессорных заводов Михаил Крюков.

Михаил Анатольевич отметил: Такие конференции очень важны сейчас. Ассоциация объединяет производителей компрессорного оборудования и запасных частей. 30 лет все комплектующие были импортными, в том числе компрессоры. А сегодня в силу многих обстоятельств потребитель наконец-то повернулся к российским производителям компрессоров. Предприятия готовы и выпускают такую продукцию, к счастью, ещё сохранились производители всех типов компрессоров. Где-то они уступают зарубежным, но здесь надо взять на себя ответственность за качество. Самая главная проблема, с которой столкнулись российские предприятия, это кадры, прежде всего инженерные. Их остро не хватает. Мы, производители, заводы, смотрим на такие организации как Политех, и очень надеемся, что в ближайшее время вы будете обеспечивать кадрами нашу промышленность. Эту проблему надо решать срочно. И такие мероприятия, как эта конференция, очень важны для развития науки и производства наукоёмкого компрессорного оборудования .

На пленарном заседании директор департамента перспективного динамического оборудования АО «Атомное и энергетическое машиностроение» Сергей Утробин рассказал о перспективах электрических газоперекачивающих агрегатов на базе высокоскоростных электродвигателей от 4 до 32 МВт и возможностях по их изготовлению.

На встрече обсуждались актуальные проблемы эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования газотранспортной отрасли, а также были представлены современные возможности заводов-изготовителей. Участники ознакомились с новой компрессорной техникой и оборудованием газовой отрасли. В третий день конференции была организована экскурсия на предприятие «Силовые машины».

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI