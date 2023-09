Вебинары городского проекта «Перезвони сам» посмотрели более 400 тысяч раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

Горожане посмотрели обучающие вебинары в рамках информационного городского проекта «Перезвони сам» более 400 тысяч раз.

На вебинарах эксперты рассказывают об обманных схемах в сфере недвижимости, дистанционной торговли, инвестиций и других, а еще отвечают на вопросы слушателей. Кроме этого, на официальном сайте публикуются полезные материалы о том, как противостоять телефонным и интернет-мошенникам.

«Информационному проекту “Перезвони сам” меньше года, при этом его своевременность подтверждается постоянным ростом просмотров материалов. Вебинары, в том числе прошедшие, доступны в любое время суток и с любого устройства. Например, темой по защите от мошенников в сфере инвестиций заинтересовались уже более 162 тысяч раз. Вебинар о безопасных покупках в интернете на данный момент посмотрели 99 тысяч раз, а о мошенничестве под видом бесплатной юридической помощи — 98 тысяч. Вебинары в рамках проекта “Перезвони сам” проходят регулярно, все анонсы, а также записи мероприятий доступны на сайте проекта», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

На сайте проекта пользователи могут подписаться на уведомления о предстоящих вебинарах, проверить знания с помощью теста о противодействии дистанционному мошенничеству, найти инструкции и другие полезные материалы. Например, здесь есть истории из жизни людей, которые стали жертвами злоумышленников. Проверить подозрительный звонок можно с помощью телефонного справочника, где указаны официальные контакты банков и ведомств.

Москвичам расскажут, как защититься от мошенников в сфере недвижимостиМосквичам расскажут, как правильно совершать покупки в интернет-магазинах

Информационный проект «Перезвони сам» был создан в 2022 году совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. В 2023 году он победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» премии «Золотой сайт».

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность».

