«Академический резерв» продолжает знакомство с Владивостоком

19 сентября и 20 сентября участники программы стажировки Академического резерва продолжили знакомство с деятельностью ключевых организаций высшего образования и науки на Дальнем Востоке.

Второй день стажировки выдался для слушателей программы довольно насыщенным.

Начальник отдела управления и содержания спортивных сооружений ДВФУ Сергей Субботин познакомил участников со спортивными сооружениями университета, рассказал об особенностях эксплуатации и ремонта спортивных сооружений, а также о порядке проведения крупных международных и российских соревнований.

С проректором по молодежной политике Александром Кайдановичем слушатели программы обсудили особенности адаптации и погружения иностранных студентов, инфраструктуру молодежной политики, а также особенности патриотического воспитания студентов и стипендиальные программы.

На встрече с проректором по развитию, руководителем программы «ПРИОРИТЕТ 2030», директором Инновационного научно-технологического центра ДВФУ «Русский» Еленой Харисовой участники программы стажировки познакомились с проектом развития кампуса Дальневосточного федерального университета и особенностями привлечения финансирования таких больших проектов.

Про особенности и трудности в области финансового обеспечения деятельности и налоговой нагрузки в рамках функционирования крупного имущественного комплекса, а также о проектах ДВФУ в рамках особых экономических режимов молодым людям рассказала проректор по экономике и финансам ДВФУ Элеонора Моисеенко.

На следующий день, 20 сентября, состоялся круглый стол «Лучшие практики управления имущественным комплексом», в котором приняли участие более 20 представителей вузов Москвы, Владивостока, Хабаровска, Волгограда, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия участники круглого стола обсудили комплексные вопросы обслуживания внутренних площадей и прилегающей территории, а также эффективность отдельных форм эксплуатации и содержания имущества.

Во второй половине дня заместитель директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ, заведующий лабораторией биомедицинских клеточных технологий Вадим Кумейко провел для участников презентацию работы научных лабораторий Школы и рассказал об особенностях эксплуатации сложного технического оборудования в условиях санкций.

В рамках вечерней программы для слушателей стажировки была организована морская прогулка с осмотром комплекса ДВФУ и океанариума с воды.

О первом дне дне стажировки рассказывали в этой статье.

