Агентство креативных индустрий представит работы 20 начинающих художников на ярмарке Blazar

Агентство креативных индустрий (АКИ) активно участвует в продвижении новых талантов, представляющих разные творческие направления, и помогает им знакомить публику со своими произведениями. Для этого АКИ организует свою секцию на ярмарке современного искусства Blazar, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Музее Москвы по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1.

Свои работы представят 20 молодых художников. Для участников ярмарки размещение традиционно будет бесплатным. Кроме того, город организует деловую программу, в рамках которой представители креативных индустрий обсудят актуальные вопросы российского арт-рынка. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

«Развивая креативный сектор, мы делаем еще один важный шаг к развитию столицы как центра притяжения творческих людей и объединений, предоставляем возможность каждому реализовать своей потенциал. Эта ярмарка — одно из самых ярких событий, где начинающие творцы смогут проявить себя. Выручка от продаж работ художников за предыдущие два года составила 32 миллиона рублей», — отметил исполняющий обязанности руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В секции будут представлены лучшие работы победителей открытого конкурса (open call). Экспертное жюри в составе ведущих представителей арт-индустрии (Сергей Лимонов, Анна Наумова, Алина Крюкова и другие) отобрало авторов, которые принимали участие в групповых и персональных выставках, российских и международных арт-резиденциях, а также в коллаборациях с модными брендами.

21 сентября пройдет мастер-класс «Начинающий художник: что нужно знать и уметь», ориентированный на молодых креаторов. На нем авторы научатся составлять резюме и портфолио и правильно презентовать свои идеи.

22 сентября событийную программу продолжит лекция «Художник и юридическая грамотность». Участники встречи поговорят о том, как выстраивать отношения с галереями и другими площадками. Отдельное внимание уделят авторскому праву. Экспертом выступит главный юрист ярмарки Blazar и галереи Sample Александра Иванова.

23 сентября состоится дискуссия «Полезное искусство. Что нужно художнику, чтобы делать социально значимые проекты». Здесь пойдет речь об инфраструктурных, образовательных, терапевтических и развлекательных арт-проектах и о том, как правильно их разрабатывать и осуществлять: каких механизмов сегодня не хватает многим художникам и какую поддержку они ожидают.

24 сентября публичная программа с участием АКИ завершится дискуссией «Бизнес и искусство: коллаб мечты». Она будет посвящена стратегиям взаимодействия креативных индустрий и бизнеса. На мероприятии рассмотрят эффективные модели сотрудничества, а также инструменты продвижения творчества.

Blazar — площадка для обмена знаниями и опытом, демонстрации траекторий развития молодого искусства, а также для продвижения различных некоммерческих инициатив, которые наряду с коммерческими структурами способствуют развитию художественной индустрии и формированию открытого дискурсивного пространства.

Агентство креативных индустрий создано в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и является ресурсным центром по развитию креативного предпринимательства и улучшению города. Креативный сектор сегодня — это особая часть экономики столицы, которая включает более 100 тысяч организаций.

