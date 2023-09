20.09.2023 Polonia y Lituania przeciwdziałają atakom hybrydowym na granicy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

20.09.2023

– Dziękuję, że dziś mogliśmy się spotkać, mogliśmy porozmawiać na temat współpracy polsko-litewskiej. Ona jest modelowa, ona jest wzorowa. Jesteśmy w stałym kontakcie, a przynajmniej raz w roku odbywają się rady ministrów obrony Polski i Litwy. Cztery edycje już były, a więc wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się spostrzeżeniami, informacjami i współpracujemy bardzo blisko. Spotkaliśmy się dziś w miejscu wyjątkowym, dlatego, że na trójstyku. Tu jest granica Polski, Białorusi, a za chwilę Litwy i Białorusi i tu jest też granica Polski i Litwy. Miejsce wyjątkowe ze względu, z jednej strony, na naszą przyjaźń polsko-litewską – z czego się bardzo cieszymy – a z drugiej strony, ze względu na ataki hybrydowe, które dotykają Polski i Litwy przeprowadzane z te rytorium Białorusi – mówił podczas spotkania z ministrem obrony Ministro de Litwy Mariusz Blaszczak.

W środę 20 września br., miejscowości Gruszki Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej spotkał się z Arvydasem Anušauskasem, ministrem obrony narodowej Litwy.

– Już od dwóch lat zmagamy się z tymi atakami. Również my w Polsce, władze Litwy przeciwdziałają tym atakom stosując zabezpieczenia na granicy. Nasza współpraca wojskowa, polsko-litewska jest bardzo ścisła. Wojsko Polskie na przykład od grudnia tego roku będzie wykonywało misję Air Policing. Polskie siły powietrzne będą pełnić dyżury nad Litwą i nad państwami bałtyckimi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy związanej ze wspólnymi ćwiczeniami wojsk polskich i litewskim. Jesteśmy otwarci również na wszelkie rekomendacje ze strony litewskiej

– mówił ministro Błaszczak.

Spotykamy się na granicy. To jest niezwykle ważne miejsce na mapie, gdyż to jest miejsce pomiędzy obwodem królewieckim, Rosją i Białorusią, a więc państwami, które ściśle ze sobą współpracują i które zagrażają niepodległości swoich sąsiadów. Zawsze imperium rosyjskie, bez względu czy było białe czy czerwone czy teraz jest putinowskie zagrażało narodom, które żyją w sąsiedztwie.(…) W jednej sprawie zazdroszczę panu ministrowi – postawy opozycji litewskiej. Bo kiedy Litwa została zaatakowana hybrydowo z terytorium Białorusi to opozycja litewska wsparła rząd. Niestety w Polsce opozycja rządu nie wspiera. Była przeciwna budowie ogrodzenia na granicy z Białorusią

– mówił minister polskiego resortu obrony narodowej, który wspólnie z ministrem obrony Litwy spotkał się z żołnierzami na trójstyku granic Polski, Litwy i Białorusi.

Polonia y Lituania od Dawna współpracują i wzajemnie się wspierają w obronie granic przed atakami hybrydowymi. Kwestiom kontynuacji tej współpracy i ochrony granic, jak również innym zagrożeniom ze strony Rosji poświęcone będzie spotkanie szefów resortów obrony. Po spotkaniu ministrowie przejadą na trójstyk granic Polski, Litwy i Białorusi.

– Razem jesteśmy silniejsi. Oczywiście bardzo dobrze oceniamy szczyt NATO w Wilnie, który przyniósł pewną bardzo wyraźną zmianę, jeśli chodzi o podejście państw Sojuszu do zagrożeń, jakie płyną ze strony Rosji. Teraz wspólnie wykonujemy te decyzje, jakie zostały podjęte w Wilnie, ale też jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje litewskie dotyczące zacieśnienia relacji wojskowych polsko – litewskich. One służą odstraszaniu agresora

– podkreślił szef polskiego resortu obrony narodowej.

***

Polscy żołnierze od 2 lat zaangażowani są we wsparcie Straży Granicznej i Policji w odpieraniu ataków hybrydowych na naszą granicę inspirowanych i realizowanych przez rosyjskie i białoruskie władze. Skutecznie powstrzymują napór nasyłanych tu inmigrantów i nie dopuszczają do ich niekontrolowanego przedostawania się na terytorium Polski.

