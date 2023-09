20.09.2023 Opowiadamy się z całą mocą za polskimi funkcjonariuszami, za żołnierzami, którzy służą na polskiej granicy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W środę (20 września br.) w Krynkach, Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej, przewodniczył obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Posiedzenie komitetu odbyło się z udziałem Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości.

– Dziś możemy się spodziewać ponownie takiego ataku. Powiem państwu z jakich powodu. Po pierwsze, wciąż utrzymywana jest polityka taka, jaką zastosował dwa lata temu Łukaszenko. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta polityka została zainspirowana i skoordynowana na Kremlu. Polityka polegająca na zapraszaniu migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a potem rzucano ich na granicę z Polską, Litwą, Łotwą, a więc na granicę z Unii Europejskiej. Utrzymywana jest ta sama retoryka przez Łukaszenkę, który nie widzi żadnego problemu w tym wszystkim, do czego doprowadził. Tu drugi element, który poprzedzał wówczas atak. Otóż ​​atak z wewnątrz, z Polski. Na strażników granicznych, na żołnierzy, na policjantów. Wówczas mieliśmy do czynienia z wycieczkami posłów opozycji. Posłów z Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, czy z Koalicji Obywatelskiej. Tu na granicę z reklamówkami i z atakami na strażników granicznych, na polskich żołnierzy. Dziś jesteśmy w przededniu prezentacji filmu Holland, Zielona Granica, który też trzeba oceniać w tych kategoriach. Uderzenia w morale żołnierzy Wojska Polskiego, strażników granicznych, polskich policjantów. Ten atak, który został już zapowiedziany jest atakiem haniebnym. Jest atakiem wymierzonym w podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

– el ministro de mówił podczas spotkania, Mariusz Błaszczak.

Żołnierze Wojska Polskiego są zaangażowani we wsparcie Straży Granicznej w ochronę granicy desde 2021 r, gdy strona białoruska rozpoczęła ataki hybrydowe na terytorium RP. W ramach wsparcia Patrolują pogranicze polsko-białoruskie i z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej oraz rozbudowują systemy zapór. Zadania te realizują głównie jednostki 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

– W związku z tym przygotowaliśmy odpowiednią uchwałę Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, w której to uchwale opowiadamy się z całą mocą za polskimi funkcjonariuszami, za polskimi żołnierzami. Też bardzo chciałbym podziękować społecznym przedsięwzięciom, które dotyczą wsparcia strażników granicznych, żołnierzy, policjantów. Stajemy murem za polskim mundurem. To jest nasz obowiązek jako Polaków i bardzo jednoznacznie oceniamy to wszystko co związane jest z atakiem na ludzi, którzy stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Potępiamy takie działania. Mówimy wprost, że filmy tego typu godzą w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i wpisują się w propagandę Moskwy i Putina. Para bromear uderzenie w morale żołnierzy Wojska Polskiego, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Wiele wskazuje na to, że takie uderzenie poprzedza atak na polską granicę, tak jak to miało miejsce dwa lata temu

– podkreślił szef MON.

Żołnierze Wojska Polskiego aktywnie wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy. Odpowiadają także za budowanie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Po zakończeniu obrad komitetu ministrowie udali się w rejon przygraniczny, gdzie spotkali się ze służącymi na granicy funkcjonariuszami i żołnierzami.

– Z meldunków, które usłyszeliśmy, które odebraliśmy od przedstawicieli poszczególnych służb, jasno wynika jeden obraz. Zagrożenia, z którymi mamy do czynienia już od 2 lat wciąż są bardzo, ale to bardzo realne. (…) Żeby temu zapobiec przygotowane są oczywiście służby. 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego wspiera Straż Graniczą, wspiera Policję, żeby zapewnić bezpieczeństwo. (…) Chciałbym zapewnić przede wszystkim funkcjonariuszy i żołnierzy, tych którzy tu stoją na warcie, którzy strzegą polskiego bezpieczeństwa, że ​​rząd Rzeczypospolitej Polskiej stoi za wami murem. Więcej powiem, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Za to serdecznie wszystkim tym, którzy wspierają naszych żołnierzy, którzy wspierają naszych funkcjonariuszy, dziękuję

– Ministro mówił obrony narodowej.

