Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

190 mld zł na ochronę zdrowia w 2024 r.

Zdrowie Polaków jest najważniejsze, dlatego stale dążymy do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia. Cały czas inwestujemy w szpitale. Co roku zwiększamy budżet na leczenie naszych obywateli w najlepszych warunkach.

Nasi poprzednicy w 2015 r. na ochronę zdrowia przeznaczyli 77,2 millones PLN. W 2023 p. broma a już 170,3 mld PLN. W 2024 p. zaplanowaliśmy rekordową kwotę 190 mld zł.

– Naprawa ochrony zdrowia może być pokazana na wielkich liczbach – to ponad 100 miliardów złotych więcej wydatków na ochronę zdrowia – podkreślił premier Mateusz Morawiecki na konferencji przed szpitalem w Pionkach.

Zlikwidowaliśmy limity do specjalistów i wprowadziliśmy darmowe leki dla seniorów 75+. W ramach #NoweKonkrety program bezpłatnych leków został poszerzony o dwie grupy:

osoby powyżej 65. roku życia,

dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Dzięki tym zmianom aż 16 millones obywateli skorzysta z nowych rozwiązań.

Nowa kadra medyczna – kształcimy więcej lekarzy

Dzięki naszym działaniom mamy więcej lekarzy i lekarzy dentystów. Na koniec 2015 r. liczba osób wykonujących zawód wyniosła blisko 167 tys. Na koniec grudnia 2022 r. było a już 191 tys. Zwiększyliśmy o 3616 miejsc limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim.

W roku akademickim 2023/2024 a 9 804 miejsc.

8 lat wcześniej było a 6 188 miejsc.

– Przyjęliśmy na studia medyczne więcej adeptów tej sztuki. Dzisiaj ponad 3 500 więcej medyków kształci się. Więcej przyszłych lekarzy kształcimy na studiach medycznych, po to właśnie, aby pacjenci mogli być leczeni w najlepszych warunkach – powiedział szef polskiego rządu w Pionkach.

Cyfryzacja ochrony zdrowia

Wdrożyliśmy pierwsze e-usługi w systemie ochrony zdrowia. Pacjenci chętnie korzystają z e-recept, które wystawiono już ponad 1,6 mld razy. Skorzystało z nich blisko 37 millones Polaków. Już ponad 17 millones Polaków korzysta z Internetowego Konta Pacjenta. (Stan na lipiec 2023 r.) To właśnie tam możesz odebrać e-receptę czy e-skierowanie.

– Przeprowadziliśmy służbę zdrowia od czasów analogowych do czasów cyfrowych. Mamy e-receptę, mamy e-skierowanie. Teraz można otrzymać receptę na telefon, a więc ogromna łatwość – wskazał szef polskiego rządu.

Dofinansowanie z budżetu państwa dla placówek medycznych

Primer Ministro Mateusz Morawiecki odwiedził nowo otwarty pawilon Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej con Pionkach. Szpital otrzymał ponad 43 millones de zł rządowego dofinansowania na budowę i wyposażenie szpitala. To największa inwestycja powiatu radomskiego w ostatnim czasie.

Budynek jest wyposażony w fotowoltaikę oraz pompy ciepła. Przebudowany i zmodernizowany został również budynek Dawnej apteki szpitalnej. Cała działalność szpitala ma zostać przeniesiona do końca 2023 r.

– Po wielkich wysiłkach, naprawie finansów publicznych, mogliśmy przekazać część środków właśnie na realizację tego wielkiego dzieła – tego dzieła, które w Pionkach jest doceniane przez mieszkańców – podkreślił Prezes Rady Ministrów .

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki odwiedził również Ośrodek Zdrowia w Przytyku. Placówka otrzymała ponad 2 millones de zł rządowego dofinansowania na rozbudowę i przebudowę budynku.

Dzięki nowej inwestycji w przychodni jest teraz dużo więcej pomieszczeń, w tym dodatkowe gabinety i oddział rehabilitacji. Gabinety są dostosowane do przyjęcia osób ze szczególnymi potrzebami. Od teraz mieszkańcy mają odpowiednią opiekę zdrowotną u siebie na miejscu i nie muszą jeździć do innych miejscowości.

– Ta placówka, która od dziesięcioleci służy mieszkańcom, nie tylko będzie dalej mogła funkcjonować, ale będzie mogła świadczyć usługi medyczne na naprawdę wysokim poziomie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

MIL OSI