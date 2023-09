Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Inwestujemy w przemysł zbrojeniowy

Chcemy, aby polski przemysł zbrojeniowy prężnie się rozwijał. W tym celu konieczne są nowe inwestycje. Polski rząd przekazuje dodatkowe środki na nasze zakłady obronne. Dzięki temu, polskie fabryki mogą tworzyć więcej nowoczesnego sprzętu wojskowego, który spełnia najwyższe standardy.

– Chcę, żeby polska armia miała broń – przede wszystkim skuteczną, nowoczesną, ale też polską – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Sprzęt z naszych fabryk staje się co raz bardziej popularny za granicą. Pozyskujemy nowe zamówienia z krajów europejskich, ale także z innych kontynentów. Broma para możliwe dzięki rządowym inwestycjom w sektor obronny.

– Cieszę się i gratuluję pracownikom, zarządowi, że udaje się coraz więcej produktów eksportować – powiedział szef rządu.

Fabryka Broni „Łucznik” Radom

Fabryka Broni „Łucznik” Radom jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Al líder polaco przemysłu zbrojeniowego, a także jeden z największych zakładów obronnych w Europie. To tam powstają na przykład Karabinki Grot czy Beryl. Para główny productores broni dla polskich Sił Zbrojnych, MSWiA, na rynek cywilny, un także eksport. Fabryka jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

– Byłem na trzech halach dzisiaj i muszę powiedzieć, że nowoczesność maszyn naprawdę jest najwyższej jakości – el primer ministro del poder, Mateusz Morawiecki.

Podnosimy wydatki na obronność

Agresja Rosji na Ukrainę, pokazała nam, że silna armia jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa. W tym roku polski budżet na modernizację oraz uzbrojenie jest rekordowy. Przeznaczamy do 4% PKB na ten cel. W 2024 p. zaplanowaliśmy, że będzie al 4,2% PKB. Jesteśmy wśród liderów Sojuszu NATO pod względem wydatków na obronność.

– Będziemy dalej inwestować w polski przemysł zbrojeniowy i zrobimy wszystko, aby ten przemysł stał na światowym poziomie, bo naprawdę na to zasługuje polska tradycja, ale też potrzeby polskiej armii podpowiadają, że tak być powinno i tak b ędzie – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Najnowszym nabytkiem polskiej armii będą amerykańskie helikoptery Apache. Polska zakupi aż 96 sztuk takich maszyn wraz z wyposażeniem bojowym. Polska armia nigdy w historii nie była silniejsza.Nie byłoby to możliwe bez uszczelnienia finansów publicznych.

Zwiększamy liczebność polskiej armii

Nasz rząd dba o to, aby polska armia była silna. Dlatego tworzymy i odtwarzamy jednostki wojskowe w całym kraju. Zwiększamy również liczebność wojska – rekrutujemy nowych żołnierzy do Sił Zbrojnych RP. Przez ostatnie 8 lat naszych rządów, liczba żołnierzy wzrosła z 95 tys. hazlo bien. 175 tys. Wojsko Polskie przechodzi szereg ćwiczeń. Żołnierze organizują również szkolenia dla obywateli. Dzięki naszym działaniom Polki i Polacy mogą czuć się bezpiecznie.

