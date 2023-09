Финансовые новости: Информация о предложении обыкновенных акций ПАО “Группа Позитив”

Source: MIL-OSI Russian Language News

На основании письма, полученного от ООО “Компания БКС”, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов), приказом в период с 20 по 27 сентября 2023 года установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с с акциями обыкновенными ПАО “Группа Позитив” (торговый код POSI; ISIN RU000A103X66) (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.

Подача заявок с датой активации на покупку Акций в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”, а также заключение соотвествующих сделок в период с 20 по 27 сентября 2023 года осуществляется в следующем порядке:

Продавцом Акций выступит ООО “Компания БКС” (идентификатор в системе торгов – NC0058900000) (далее – Продавец). Размер стандартного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 (одной) Акции. Цена продажи Акций – 1061,8 руб. за одну Акцию. Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита “Дата активации” на условиях “Частичное обеспечение/отступное” и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.

Заявки на покупку Акций в период с 20 по 26 сентября 2023 года подаются со следующими обязательными реквизитами:

дата активации (27.09.2023, данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);

количество ценных бумаг в лотах;

код расчетов T0 (проверка достаточности обеспечения в момент подачи заявок не производится);

цена покупки – 1061,8 руб . за одну Акцию;

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

В 12:00 мск 26 сентября 2023 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются. Время активации заявок, поданных в период с 20 по 26 сентября 2023 года – 09:30 мск 27 сентября 2023 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации снимаются. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок. В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже. Определено следующее время проведения торгов Акциями в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”:

период сбора адресных заявок с 20 по 25 сентября 2023 года: 10:00 – 19:00 мск;

период сбора адресных заявок 26 сентября 2023 года: 10:00 – 12:00 мск;

период удовлетворения адресных заявок 27 сентября 2023 года: 09:50 – 17:00 мск.

Также информируем вас о том, что по информации от ПАО “Группа Позитив” данная продажа акций организуется в связи с безотзывной офертой (предложением) о заключении сделок купли-продажи акций ПАО “Группа Позитив”, опубликованной на сайте эмитента в сентябре 2022 г.:

Безотзывная оферта (предложение) о заключении сделок купли-продажи акций ПАО “Группа Позитив” (ptsecurity.com)



