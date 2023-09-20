Финансовые новости: Информация о предложении обыкновенных акций ПАО “Группа Позитив”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На основании письма, полученного от ООО “Компания БКС”, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов), приказом в период с 20 по 27 сентября 2023 года установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с с акциями обыкновенными ПАО “Группа Позитив” (торговый код POSI; ISIN RU000A103X66) (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.
Подача заявок с датой активации на покупку Акций в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”, а также заключение соотвествующих сделок в период с 20 по 27 сентября 2023 года осуществляется в следующем порядке:
- Продавцом Акций выступит ООО “Компания БКС” (идентификатор в системе торгов – NC0058900000) (далее – Продавец).
- Размер стандартного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 (одной) Акции.
- Цена продажи Акций – 1061,8 руб. за одну Акцию.
- Подача заявок на заключение сделок осуществляется с указанием реквизита “Дата активации” на условиях “Частичное обеспечение/отступное” и возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+. Размер частичного обеспечения – 100% от объема заявки, размер отступного не устанавливается.
- Заявки на покупку Акций в период с 20 по 26 сентября 2023 года подаются со следующими обязательными реквизитами:
- дата активации (27.09.2023, данный реквизит заявки заполняется Системой торгов);
- количество ценных бумаг в лотах;
- код расчетов T0 (проверка достаточности обеспечения в момент подачи заявок не производится);
- цена покупки – 1061,8 руб. за одну Акцию;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
- В 12:00 мск 26 сентября 2023 года проводится процедура контроля и блокировки частичного обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации. Необеспеченные заявки снимаются.
- Время активации заявок, поданных в период с 20 по 26 сентября 2023 года – 09:30 мск 27 сентября 2023 года. Заявки, не прошедшие процедуру активации снимаются.
- Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
- В период удовлетворения Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже.
- Определено следующее время проведения торгов Акциями в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”:
- период сбора адресных заявок с 20 по 25 сентября 2023 года: 10:00 – 19:00 мск;
- период сбора адресных заявок 26 сентября 2023 года: 10:00 – 12:00 мск;
- период удовлетворения адресных заявок 27 сентября 2023 года: 09:50 – 17:00 мск.
Также информируем вас о том, что по информации от ПАО “Группа Позитив” данная продажа акций организуется в связи с безотзывной офертой (предложением) о заключении сделок купли-продажи акций ПАО “Группа Позитив”, опубликованной на сайте эмитента в сентябре 2022 г.:
Безотзывная оферта (предложение) о заключении сделок купли-продажи акций ПАО “Группа Позитив” (ptsecurity.com)
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
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