Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Индонезии на острове Бали прошла международная выставка — конкурс юных изобретателей International Young Inventors Award. Обучающиеся центра технического образования Московского дворца пионеров завоевали золотую медаль и получили специальный приз за выдающиеся достижения в изобретательстве.

Этот конкурс проводится для содействия реализации творческих и инновационных проектов, а также поощрения творчества и изобретательности молодых людей со всего мира. Он призван обеспечить достойный уровень конкуренции между юными талантами, помочь им передать свои знания сверстникам, а также развить сотрудничество между странами в области инноваций.

В этом году в международном конкурсе юных изобретателей участвовало более 1600 проектов из 33 стран. В отборочном этапе свыше 100 проектов представили подростки из 11 городов России. Среди них Москва, Пермь, Свободный, Нижний Новгород, Владикавказ, Нальчик, Уфа, Екатеринбург, Зеленодольск, Казань, Новосибирск. На очный этап пригласили авторов 350 проектов из разных стран.

Учащиеся центра технического образования Московского дворца пионеров Александр Сухоцкий и Никита Шилков под руководством Владимира Сухоцкого представили проект HandyBot. Это аппаратно-программный комплекс с интуитивным и удобным интерфейсом, позволяющий управлять роботизированными системами с помощью движений рук в реальном времени.

«Мы гордимся, что именно учащиеся Московского дворца пионеров вновь покорили столь важный конкурс и представили столицу на самом высоком уровне. Конечно же, такие достижения — это результат огромного труда не только детей, но и наших педагогов, которые вложили много знаний, сил и души в ребят. Уверена, что их впереди ждет большое и светлое будущее, но свой успешный старт они заложили у нас — в Московском дворце пионеров», — отметила Елена Мельвиль, директор образовательного комплекса «Воробьевы горы».

Воспитанники центра принимают участие в международном конкурсе юных изобретателей с 2017 года. Они удостаивались золотых, серебряных и бронзовых медалей. Их разработки и инновационные решения привлекали внимание гостей и участников выставки-конкурса, а также по достоинству оценивались авторитетным международным жюри. Среди победителей были Дмитрий Затекин и Владимир Кириленко с проектом «Коллаборативный робот для обслуживания кулеров и вендинговых автоматов», Анастасия Елисеева с проектом «Персональное устройство мониторинга аускультации». Участник этого года Александр Сухоцкий в 2022-м получил золотую медаль за проект «Контейнер для автоматической выдачи лекарств», разработанный в партнерстве с другим воспитанником Московского дворца пионеров Марком Барановым.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI