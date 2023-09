Участники программы «Академический резерв» приступили к стажировке во Владивостоке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

18 сентября в городе Владивосток стартовала первая стажировка для слушателей программы «Академический резерв».

10 слушателей образовательной программы «Академический резерв», которые также являются участниками кадрового резерва Минобрнауки России, в течение 5 дней будут проходить стажировку по направлению «Практика управления хозяйственной деятельностью в образовательных организациях высшего образования и научных организациях». Стажировка организована на базе кампуса Дальневосточного федерального университета и включает знакомство с лучшими практиками работы научных организаций и вузов Дальнего Востока.

Руководитель делегации, советник ректора Государственного университета управления Сергей Чуев и проректор по ДПО и координатор стажировки от ДВФУ Михаил Кривопал рассказали участникам об особенностях работы слушателей программы в период прохождения стажировки, представили программу работы на предстоящие 5 дней выезда и познакомили с инфраструктурными возможностями бизнес-школы ДВФУ.

«Была идея стажировать участников кадрового резерва Минобрнауки в лучших университетах России. Выбор пал на ДВФУ – здесь есть современнейший кампус и интересный позитивный опыт его эксплуатации. Планка поставлена очень высокая. Масштабная инфраструктура – это не одни только плюсы, но и множество потенциальных проблем. Многие вопросы не имеют однозначных ответов, поэтому мы планируем познакомиться с тем, что есть в кампусе, задать вопросы, познакомиться с опытными специалистами. Благодарны ДВФУ за гостеприимство и доброжелательный прием», — отметил Сергей Владимирович.

Ректор ДВФУ Борис Коробец тепло поприветствовал участников программы, рассказал о возможностях и развитии главного дальневосточного вуза страны и поделился опытом руководства образовательным учреждением, на базе которого проходит одно из главных международных событий для России — Восточный экономический форум.

После выступления руководителя ДВФУ проректор по управлению кампусом Максим Ведяшкин выступил с докладом об особенностях управления и развития огромной территории университета. Какие особенности в работе вуза, чей кампус располагается на острове? Как ведется подготовка Восточного экономического форума и как организован учебный процесс в этот период? С какими сложностями сталкивается коллектив вуза при управлении кампусом? — эти и многие другие вопросы были обсуждены участниками выездной стажировки.

В завершении программы первого дня слушателям программы «Академический резерв» были представлены возможности гибридной учебной аудитории – совместном образовательном проекте ДВФУ и банка ВТБ.

Напомним, что «Академический резерв» – программа подготовки кадрового управленческого резерва в области науки и образования: руководящего состава образовательных и научных организаций. Целью участников программы является стремление выйти на новый профессиональный уровень и занять значимые позиции в команде лидеров изменений. Организатором программы выступает Государственный университет управления, на базе которого в июле прошли первые очные интенсивы для участников программы.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI