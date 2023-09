Три новых проекта КРТ дадут городу более пяти тысяч рабочих мест — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение о комплексном развитии трех городских территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Вместо старых нежилых зданий планируем возвести технопарк, гостиницу, подстанцию скорой помощи, здание отдела внутренних дел МВД России, офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты. В результате создадим больше пяти тысяч рабочих мест. Всего в Москве одобрили и реализуем уже 44 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 610 гектаров», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Общая площадь общественно-деловых и других объектов составит около 270 тысяч квадратных метров.

Так, в районе Ростокино между проспектом Мира, улицей Бажова, Будайским проездом и Проектируемым проездом № 1214 на территории площадью 5,09 гектара построят гостиницу на тысячу номеров, технопарк, спортивный комплекс, офисы, магазины, рестораны и кафе. Участок находится возле станции Ростокино Московского центрального кольца.

Градостроительный потенциал территории составляет около 190 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано не менее трех тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — более 20 миллиардов рублей.

В районе Тропарево-Никулино вблизи пересечения Востряковского и Боровского шоссе на участке площадью 16,79 гектара появятся подстанция скорой помощи, здание для отдела внутренних дел МВД России, офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, кафе и рестораны. Часть территории используют для расширения Востряковского кладбища.

Градостроительный потенциал участка оценивается в 44,5 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 1,2 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит почти пять миллиардов рублей.

В районе Покровское-Стрешнево по адресу: Полесский проезд, владение 16 построят культурно-досуговые объекты, кафе и рестораны, магазины, медицинские учреждения и отделения банков. Территория нежилой застройки площадью 1,14 гектара расположена возле станции Щукинская второго Московского центрального диаметра.

Градостроительный потенциал участка составляет примерно 35 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано свыше 850 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — около 3,7 миллиарда рублей.

По состоянию на 19 сентября 2023 года Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 44 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 610 гектаров, в рамках которых планируется возвести более 10,3 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате создадут не менее 110 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит около 960 миллиардов рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI