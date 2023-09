Теперь пользователи «МЭШ» могут выбрать главное фото и оформить цифровое портфолио

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

«Московская электронная школа» («МЭШ») продолжает персонализировать свои сервисы. Теперь в профилях пользователей есть не только информация об их учебе и школьной жизни, но и главное фото. Кроме того, появилась возможность оформить внешний вид раздела «Портфолио учащегося» в соответствии со своими вкусами, предпочтениями и настроением. Теперь здесь можно выразить свое мироощущение, а также получить вдохновение для успешной учебы.

«Помимо развития и совершенствования сервисов “МЭШ”, содержащих все аспекты учебной деятельности, мы ведем активную работу по их персонализации, которая позволяет сделать взаимодействие пользователей с цифровыми продуктами максимально удобным и приятным. Так, учащиеся в соответствии со своими личными предпочтениями могут установить фото профиля в веб- или мобильной версии электронного дневника или выбрать цветовую схему приложения “Дневник “МЭШ”. Это поможет ребенку показать свой характер, интересы, настроение», — рассказал Евгений Комаренко, директор Центра цифровизации образования.

Главное фото профиля является общим для сервисов «МЭШ». Оно отображается в электронном дневнике (в веб-версии и приложении «Дневник “МЭШ”»), цифровом портфолио школьника и разделе «Справка “МЭШ”». В будущем это коснется и сервиса «Библиотека “МЭШ”».

Чтобы установить изображение для профиля в веб-дневнике, пользователю нужно нажать на свои инициалы в правом верхнем углу, далее в открывшемся окне еще раз кликнуть на свои инициалы со значком камеры, а затем в появившемся окне нажать на кнопку «Плюс», чтобы загрузить изображение. В приложении «Дневник “МЭШ”» пользователи смогут установить изображение для профиля, выбрав его из галереи или сделав фото, нажав на соответствующую кнопку в меню мобильного приложения. Сервис позволит загрузить до шести фотографий или картинок в таких форматах, как jpg, jpeg, bmp и png.

Подробнее о том, как установить фото профиля, можно прочитать в инструкции.

Учителя смогут сделать это в веб-журнале. Выбранное изображение появится и в мобильном приложении «Журнал “МЭШ”».

Кроме того, учащиеся могут оформить внешний вид цифрового портфолио в соответствии со своими предпочтениями, показать настроение. Так, есть возможность выбрать обложку, тему оформления, а также цвет фона, к которому можно добавить графические элементы, такие как геометрические формы, абстракции и другие.

В мобильном дневнике также настраивается отображение внешнего вида (для этого нужно перейти в раздел «Профиль», нажав в правом верхнем углу на иконку в виде трех горизонтальных полосок, и открыть вкладку «Настройки»). Сервис позволяет установить светлый или темный фон, выбрать одну из трех цветовых схем, а также режим отображения расписания: полный вид со всей информацией или компактный без информации о переменах и учителях, которые ведут занятия.

«Московская электронная школа» — совместный проект столичных департаментов образования и науки и информационных технологий. Он реализуется с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа, удобная для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов «МЭШ» библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося».

Благодаря современным цифровым сервисам столичные школьники могут учиться эффективнее, а также грамотно планировать школьное и личное время. Развитие «Московской электронной школы» соответствует задачам проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

