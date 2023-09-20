С 2018 года в собственность города перешло 7,3 тысячи бесхозяйных объектов

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2018 года город принял в собственность свыше семи тысяч бесхозяйных объектов. Среди них есть как здания, так и элементы инженерной инфраструктуры. Перевод в правовое поле позволит вовлечь некогда заброшенные сооружения в хозяйственный оборот, а коммуникации — передать ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город ведет системную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных объектов. Таковым считается имущество, у которого нет собственника, он неизвестен или отказался от своих прав. С 2018 года столица приняла права на 7,3 тысячи объектов недвижимости площадью свыше миллиона квадратных метров. Среди них более 4,3 тысячи зданий и почти три тысячи сооружений инженерной инфраструктуры», — рассказал Максим Гаман.

Здания, которые были заброшены, разрушались и представляли угрозу безопасности москвичей, вовлекают в экономический оборот. Их можно продавать, сдавать в аренду, использовать для городских нужд. А объекты инженерной инфраструктуры передают ресурсоснабжающим организациям для своевременного обслуживания.

Выявлением и проверкой бесхозяйных объектов занимается столичная Госинспекция по недвижимости. После этого Департамент городского имущества города Москвы издает распоряжения о принятии объектов на учет, а затем обращается в суд с заявлением о признании права собственности. Так, с 2018 года заявления поданы в отношении 12 тысяч объектов общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров.

«Взаимодействие двух ведомств существенно влияет на развитие экономики. Госинспекция по недвижимости совместно со столичным Департаментом городского имущества ведет работу по сокращению количества бесхозяйных объектов на территории Москвы. Мы пресекаем факты незаконного использования неучтенного имущества и выявляем заброшенные постройки для дальнейшего вовлечения их в хозоборот», — рассказал исполняющий обязанности начальника столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

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