С начала 2023 года к команде волонтеров Москвы присоединились более 110 тысяч человек

С начала 2023 года к команде волонтеров Москвы присоединились более 110 тысячи человек. Всего в добровольческой деятельности в городе участвуют свыше 1,15 миллиона жителей — сотрудники некоммерческих и коммерческих организаций, органов исполнительной власти, школьники, студенты и их педагоги, москвичи старшего возраста, а также представители разных профессий и объединений.

Добровольческое движение в столице развивает «Мосволонтер» — крупнейший ресурсный центр страны и главное объединение волонтеров Москвы. На его сайте зарегистрированы более 190 тысяч человек. У горожан пользуется популярностью событийное, социальное и культурное волонтерство.

Стать частью команды волонтеров Москвы и узнавать последние новости о добровольческих событиях можно, зарегистрировавшись на сайте «Мосволонтера». Здесь доступны профориентационные тесты, голосования, опросы, личный кабинет, удаленное оформление личной книжки волонтера и многое другое.

Основу добровольческого движения составляет молодежь — более 950 тысяч волонтеров в столице в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме того, активные участники сообщества — москвичи старшего возраста от 55 лет, «серебряные» волонтеры. Самому старшему московскому добровольцу 84 года.

С начала 2023 года ресурсный центр сформировал 180 волонтерских корпусов. К ним присоединились свыше 20 тысяч добровольцев, которые помогали городу более 350 тысяч часов.

Зимой волонтеры помогали в пунктах сбора новогодних подарков «Москва помогает», участвовали в комплексе мероприятий «Дни студенчества в Москве», поддержали благотворительную акцию «Добрая елка». Весной крупными событиями, для которых были сформированы волонтерские корпуса, стали акция к 8 Марта «Вам, любимые!», всероссийский просветительский марафон «Знание. Первые», а также мероприятия к празднованию Дня Победы. Летом при поддержке волонтеров Москвы прошли Московский джазовый фестиваль, IX книжный фестиваль «Красная площадь», Всероссийский патриотический форум, городской праздник выпускников в Парке Горького, патриотические акции «Линия памяти» и «Вахта памяти», Московский урбанистический форум и другие события.

Ресурсный центр проводит программы развития компетенций, чтобы волонтеры могли оказывать квалифицированную помощь, а москвичи, которые только начинают свой добровольческий путь, получили базовые навыки. Их участниками уже стали свыше 71 тысячи человек. С начала 2023 года провели 39 мероприятий по развитию компетенций, в которых приняли участие более 7,2 тысячи человек.

Кроме того, организованы первые бесплатные онлайн-курсы по добровольчеству в сфере культуры и экологии. Москвичи знакомятся с базовыми понятиями двух направлений добровольческой деятельности и узнают, как применять их на практике.

К тому же в Москве появился первый центр развития компетенций «Волонтеры Москвы», где горожане получают не только новые знания, но и поддержку. Например, участники тренерского сообщества города смогут использовать пространства для воплощения своих идей.

Для жителей города с 2022 года создается сеть волонтерских окружных центров. Они получили название «Доброе место». За это время посетителями центров стали более 17 тысяч горожан. Прийти можно с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье — с 10:00 до 19:00.

Сейчас в городе открыто четыре окружных центра в Северном (САО), Западном (ЗАО), Зеленоградском (ЗелАО) и Юго-Восточном (ЮВАО) административных округах. В ЗелАО центр «Доброе место» работает по адресу: Зеленоград, корпус 145. В САО добровольцев приглашают в «Доброе место» на Ленинградский проспект (дом 5, строение 1). В ЗАО волонтерский центр открылся на улице Беловежской (дом 83). «Доброе место» в ЮВАО находится по адресу: улица Братиславская, дом 15, корпус 2. В сентябре планируется открыть центры на юге и востоке Москвы, а в ноябре — на северо-западе.

На карте столицы «Мосволонтер» — своеобразная точка пересечения: ресурсный центр соединяет тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. Более 2,3 тысячи организаций города уже знакомы с «Мосволонтером» и обращаются к добровольцам по вопросам развития внутреннего добровольческого движения. С начала года более 100 учреждений и компаний присоединились к волонтерскому движению.

Представители столичных организаций, которые хотят развивать добровольческие движения в сфере корпоративной социальной ответственности, могут направить заявку на сайт ресурсного центра «Мосволонтер» по электронной почте: partner@mosvolonter.ru или обратиться по телефону: +7 499 722-69-93.

Активное участие в жизни добровольческого сообщества принимают волонтерские центры на базе образовательных учреждений. Сегодня «Мосволонтер» взаимодействует с 589 волонтерскими центрами, 334 их них открыты в школах, 153 — в вузах, 102 — в колледжах.

Узнать больше о волонтерском движении в столице и об участии в мероприятиях и акциях «Мосволонтера» можно на сайте ресурсного центра, а также в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.

