Студентка из Сирии Ассалама Лара: «Хочу больше знать о России»

С началом учебного года большинство иностранных студентов переходят на новый этап обучения в Политехе. Одна из них — студентка из Сирии Ассалама Лара. Она окончила подготовительный факультет и в ближайшее время приступает к учёбе в аспирантуре. Она рассказала, почему решилась на переезд в Россию и как выбрала наш университет.

— Лара, расскажите, почему вы выбрали из всех стран Россию?

— Много моих друзей здесь уже учились или учатся. Они рассказывают только хорошее о методиках преподавания, студенческой жизни. Поэтому я решилась. Я впервые оказалась за границей, мне здесь нравится. Теперь, опираясь на свой опыт, я могу сказать, что русские — очень дружелюбные и с уважением относятся к иностранным гостям и их культуре.

— Как вы адаптировались, возникали ли сложности?

— Мне во всем помогали: при работе с документами, при зачислении и заселении и так далее. В Политехе особенно хорошо развита тьюторская поддержка. Тьюторы отвечают на все вопросы, подскажут решение или найдут того, кто поможет. Одним из важных аспектов стало и то, что Россия — это безопасная страна, особенно для женщин.

— Как вы остановили свой выбор на Политехе?

— Это очень престижный университет. Наряду со своей долгой научной историей и традициями, он имеет достаточно высокий рейтинг. И среди его разнообразных программ я смогла найти именно ту, которая идеально подходит для работы над моим исследовательским проектом.

— Чему посвящена ваша научная деятельность?

— Проект сосредоточен на разработке системы, использующей искусственный интеллект (ИИ) для управления протезами. Я делала эту работу в рамках учебной программы «Передовые системы управления и информационные технологии в промышленности» в Политехе. Мы добились впечатляющих результатов и представили их на 26-й конференции SAEC. Параллельно я участвовала в олимпиаде Open Doors 2023, и, к счастью, мой упорный труд был вознаграждён: я получила полную стипендию для обучения в аспирантуре. Так у меня появилась возможность продолжить исследования в сфере информационных систем измерения и контроля.

— Чем вас заинтересовало именно такое направление?

— С детства мне было интересно устройство вещей. Отучившись на инженера электронных систем, я получила степень магистра по специальности «Системы управления». В последние годы эта область очень активно развивается. В аспирантуре я сосредоточусь на внедрении методов машинного обучения, чтобы улучшить разработку систем управления роботизированными манипуляторами с использованием сигналов sEMG. Это импульсы электрической активности, которые вырабатываются мышцами во время сокращений. Они дают ценную информацию о мышечной активности в движении. Надеюсь внести вклад в развитие индустрии протезов и роботизированного оборудования.

— Появились ли новые друзья в Политехе?

— В университете создана позитивная атмосфера, политехники очень гостеприимные. Здесь учится много иностранцев. Мы знакомимся друг с другом, рассказываем о традициях наших стран, ходим в студенческие клубы. Проводится много мероприятий, которые нас объединяют.

— Трудно ли было изучать русский язык?

— Не очень. Оказалось, что у русского и арабского много общего: падежи, роды, структура предложений. Самое сложное — это произношение. Но в этом помогает постоянная практика. Я стараюсь общаться по-русски, когда это возможно. Со временем у меня стало получаться значительно лучше. Этот прогресс — результат усердной учёбы и постоянной практики с соседями по комнате и людьми, с которыми я сталкивалась в вузе, магазинах, банках, метро и просто на прогулке.

— Поделитесь планами, чем вы будете заниматься после окончания аспирантуры?

— Я бы хотела вернуться в Институт прикладных наук и технологий в Дамаске в качестве учёного и преподавателя. У меня есть опыт работы над проектами, в том числе в роли руководителя. Стремлюсь как можно глубже изучить интересующие меня программы в Политехе, чтобы в скором будущем начать научные исследования.

