Столичная компания разработала камеру с технологией активной охраны территорий

Столичная компания, специализирующаяся на производстве систем видеонаблюдения, презентовала камеру для обеспечения безопасности частных территорий и общественных пространств. Устройство имеет систему активного сдерживания: при обнаружении человека либо автомобиля в запретной зоне включаются стробоскопы и подается звуковой сигнал предупреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные промышленные предприятия продолжают совершенствовать свои товары и расширять ассортимент. Производство высокотехнологичных устройств позволяет им не только удовлетворять потребности клиентов, но и выходить на рынки дружественных стран. Так, экспортно ориентированная компания Optimus представила систему видеонаблюдения, способную обнаружить проникновение злоумышленников на частные территории, а также предотвратить возможные угрозы преступлений», — рассказал Владислав Овчинский.

Камера оснащена интеллектуальными функциями, которые позволяют при обнаружении опасности в режиме реального времени отправлять уведомление на мобильный телефон. Благодаря своей светопропускной способности устройство получает яркие и четкие изображения даже ночью, когда освещение ограничено.

«Наша компания активно развивает производство в России, обеспечивая высокое качество продукции в соответствии с международными стандартами. Особое внимание уделяется использованию современного оборудования, которое является залогом надежности наших устройств. Камеры с активным сдерживанием — инновационное решение для видеонаблюдения, которое позволяет обеспечить безопасность объектов», — добавила Юлия Кобус, управляющая компанией.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.

