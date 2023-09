Собянин рассказал о ярких проектах московских компаний в сфере промдизайна

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В июле этого года в Москве для поддержки и популяризации промышленного дизайна совместно с Министерством промышленности и торговли и Министерством культуры Российской Федерации учреждена премия «Лучший промышленный дизайн России». Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги конкурса и рассказал о наиболее интересных московских проектах.

«Мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городской среды, бытовая химия, упаковка продуктов питания, обувь и хай-тек — в первом конкурсе на соискание премии приняли участие свыше 500 компаний. Жюри отобрало 20 победителей, 15 из них работают в Москве», — рассказал Мэр Москвы.

Компания «Аэромакс» представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, грузоподъемностью до 300 килограммов и максимальной скоростью до 200 километров в час. Улучшенные летно-технические характеристики позволят использовать его в регионах со сложными климатическими условиями.

Компания «Некс-Т» предложила умные остановочные пункты, получающие энергию от солнечных панелей, с функцией мониторинга состояния окружающей среды. Встроенные датчики будут передавать в ситуационный центр данные о температуре, влажности воздуха и уровне шума. Для пассажиров на сенсорные экраны выводится информация о времени ожидания и прибытия транспорта, ближайших культурных объектах и достопримечательностях. Также остановки оснащены зарядными станциями для мобильных устройств.

Компания «Лассард» представила лазерный комплекс для резки, рассчитанный на более 100 тысяч часов работы — 30 лет службы без сбоев. Серийное производство началось на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» в апреле этого года. Мощность завода позволяет выпускать до тысячи лазеров в год. Около 40 процентов продукции компании закупают московские потребители, остальное поставляется в 40 регионов России и за рубеж.

Столичная компания «Моторика», специализирующаяся на производстве высокотехнологичных протезов, продемонстрировала многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением. Специальные датчики, встроенные в протез, считывают показатели мышечной активности пользователя. С их помощью человек может переключаться между восемью быстрыми схватами под разные задачи: схватить мелкие или крупные предметы, управлять электронными устройствами с сенсорными экранами, держать стакан, открывать дверь.

Еще один проект из числа победителей премии — зарядная станция для электромобилей и других видов транспорта компании «ЭМ Энд Ти Прод». Ее можно установить на автозаправках, городских парковках и высокоскоростных трассах. Станция самостоятельно определяет тип подключенного транспортного средства и предлагает оптимальную мощность для быстрого и эффективного заряда. Также в ней предусмотрены функции удаленного мониторинга и управления, что облегчает обслуживание и техническую поддержку.

Государственный научный центр «НАМИ» выдвинул на премии проект первого российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant — легкового автомобиля повышенной проходимости.

«Систэм Электрик» представила серию электроустановочных изделий: розеток и зарядок. Изделия имеют большую функциональную площадь (большие клавиши) для удобства пользователей, в том числе для пожилых и слабовидящих. Этого удалось добиться за счет отказа от перегородок между функциями в многопостовых конструкциях. Среди особенностей серии оптимальный угол качания клавиш и современная технология быстрозажимных клемм на механизмах для ускорения и упрощения монтажа.

Группа компаний BFS участвовала в премии с четырьмя моделями банкоматов, оснащенных российским процессором «Эльбрус» и отечественным программным обеспечением на базе операционной системы Linux. В техническом плане устройства соответствуют всем актуальным потребностям рынка и клиентов. Они предназначены для выдачи и приема наличных, оплаты различных услуг, включая коммунальные платежи, перевода денежных средств, а также для предоставления информационных услуг. Банкоматы оснащены сенсорным экраном, мультимедийной системой и улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов. Аппараты могут бесконтактно считывать банковские и транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Некоторые операции можно будет выполнять без использования карт благодаря биометрической камере.

