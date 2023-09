Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Конкурс красоты «Серебряная королева и серебряный король» начался 20 сентября в центрах московского долголетия. В этом году к нему впервые присоединятся мужчины. Участницами прошлого конкурса стали более 500 москвичек старше 55 лет.

«Каждый день центры московского долголетия посещают талантливые и разносторонние люди, которым есть что показать и есть чем поделиться с другими активистами. Осенью на протяжении месяца в центрах будет проходить конкурс “Серебряная королева и серебряный король”. Конкурс красоты в нашем понимании — это не только соревнования по стилю и умению презентовать себя, это истории про людей, внутреннюю гармонию, тепло и отзывчивость. Поэтому программа обещает быть очень интересной. Желаю удачи всем участникам!» — сказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Конкурс проходит в три этапа: районный, окружной и городской. Финалистов районного и окружного этапов определит жюри из членов ассоциации клубов долголетия. Участники продемонстрируют таланты и эрудицию, расскажут о себе, своих увлечениях и клубах, которые посещают.

Финал состоится 27 октября в центре «Восточное Дегунино». Конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри. Для участников и зрителей проведут мастер-классы по уходу за кожей, макияжу и стилю. Завершится событие торжественной церемонией награждения и большой праздничной программой.

«Красота неподвластна времени и возрасту. Как победительница прошлого года с удовольствием передам корону достойной участнице. Рада, что конкурс стал ежегодным и к нему присоединятся мужчины. Конкурс позволяет человеку раскрыться с разных сторон, проявить таланты и лучшие качества, а главное — осуществить свои мечты и реализовать то, что не удалось ранее», — отметила Ольга Губаева, обладательница титула «Серебряная королева — 2022».

Узнать подробнее о центрах московского долголетия, найти их адреса, а также еженедельный календарь активностей можно на специальной странице mos.ru, в телеграм-канале и по телефону единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы: +7 495 870-44-44. Горожане старшего поколения могут подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» в центрах госуслуг, отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания или онлайн.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI