Сергей Собянин: Реконструируем не менее 500 школьных зданий в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет в Москве реконструируют не менее 500 зданий городских школ. С таким поручением выступил Сергей Собянин на первом после вступления в должность Мэра Москвы заседании Президиума Правительства Москвы.

В ходе заседания также обсуждались изменения государственных программ развития города. Обновления в том числе ждут ключевые столичные программы: реконструкция поликлиник, программа реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», развитие Московского метрополитена и многие другие.

